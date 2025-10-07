Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βορίδης ευθύνεται για την αποπομπή μου

Τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Mάκη Βορίδη έδειξε ως υπεύθυνο για την αποπομπή του, ο τρικαλινός πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Οπως είπε, η απομάκρυνσή του από τον Οργανισμό έγινε από τον κ. Βορίδη κατ’ απαίτηση της Neuropublic και της Γαία Επιχειρείν.

Συγκεκριμένα, όταν η εισηγήτρια της μειοψηφίας, Μιλένα Αποστολάκη τον ρώτησε ποιος ευθύνεται για την αποπομπή του, ο κ. Βάρρας απάντησε «ο κ. Βορίδης».

«Λέτε στο σημείωμά σας προς τον υφυπουργό κ. Μυλωνάκη ότι “ξεκάρφωνατε ανομίες”. Αρα αυτές τις ανομίες, ο κ. Βορίδης θέλησε να συνεχιστούν και σας εκπαραθύρωσε; Σωστά;», επέμεινε η κ. Αποστολάκη, με τον Γρηγόρη Βάρρα να λέει ότι συμφωνεί.

Στην ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, για το «ποιοι του την είχανε στημένη», ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: «Ο τεχνικός σύμβουλος. Η Neuropublic-Γαργαλάκος», ενώ στην επόμενη ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη, ποιανού απαίτηση ήταν η «εκπαραθύρωσή του», ο μάρτυρας επανέλαβε ότι «ήταν κατ’ απαίτηση της Neuropublic και της Γαία Επιχειρείν […] (με εκτελεστή) τον υπουργό κ. Βορίδη».

