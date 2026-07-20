Την Τρίτη η κηδεία της Πέννυς Ντόσα – ζωτικά της όργανα, χάρισαν ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους μας

Το τελευταίο «αντίο» στην Πέννυ Ντόσα θα πουν συγγενείς, φίλοι και όσοι τη γνώρισαν την Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 12:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.

Η 46χρονη έφυγε πρόωρα από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους της. Μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους, οι γονείς της, Μπάμπης και Χριστίνα, μαζί με τον αδελφό της Νίκο, πήραν τη γενναία απόφαση να δωρίσουν ζωτικά της όργανα, χαρίζοντας ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους τους.

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