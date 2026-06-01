Αύριο Τρίτη η μεγάλη ποδηλατοβόλτα στα Τρίκαλα – Το σημείο εκκίνησης

Η πόλη των 45.000 ποδηλάτων ετοιμάζεται για τη θερινή ποδηλατοβόλτα. Στα Τρίκαλα κάθε χρόνο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου (3 Ιουνίου) ο Δήμος Τρικκαίων καλεί ποδηλάτες και ποδηλάτισσες κάθε ηλικίας, για να μετάσχουν σε μια ποδηλατοβόλτα σε διάφροα σημεία της πόλης. Εκατοντάδες κάθε χρόνο φροντίζουν να μετάσχουν, αποδεικνύοντας το γιατί το ποδήλατο εγγράφεται στο DNA της πόλης. Εξάλλου η καθημερινότητα είναι γεμάτη ποδήλατο και η ξέγνοιαστη βόλτα γίνεται συνήθεια έτος, το 2026, η ποδηλατοβόλτα πραγματοποιείται μία ημέρα νωρίτερα, στις 2 Ιουνίου. Θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα, από την πλατεία Ρήγα Φεραίου και μέσω μιας όμορφης και εύκολης διαδρομής, θα επιστρέψει στο ίδιο σημείο. Θα κληρωθεί ένα ποδήλατο και άλλα πλούσια δώρα.



Ο Δήμος Τρικκαίων παρακαλεί τους ποδηλάτες να έχουν ελέγξει τα φώτα, τα λάστιχα και τα φρένα και, εάν είναι δυνατόν, οι μικρότερες φίλες και φίλοι να φορούν κράνος.