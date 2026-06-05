Αυτοψία Κυρανάκη στα έργα του σιδηροδρόμου στη Θεσσαλία – Παρεμβάσεις σε μήκος 100 χιλιομέτρων

Στα έργα που εκτελούνται στα 40 χιλιόμετρα της σιδηροδρομικής γραμμής από Δομοκό μέχρι Κρανώνα Λάρισας, σημείο που είχε καταστρέψει ολοκληρωτικά ο Daniel , έκανε αυτοψία ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, από την τελευταία του αυτοψία στη θέση αυτή, αφού αναλαμβάνει γραμματέας της Ν.Δ, μίλησε για γρήγορους ρυθμούς στην εκτέλεση των εργασιών και επιτυχία στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, ώστε έως το τέλος του καλοκαιριού η σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνα – Θεσσαλονίκη να λειτουργεί σε όλο το μήκος της με διπλή γραμμή , σηματοδότηση, σύστημα etcs και τηλεδιοίκηση και από Σεπτέμβρη και με καινούρια τρένα.

Αυτοψία σε Δομοκό και Παλαιοφάρσαλο

Στον σταθμό του Δομοκού τα νέα τεχνικά δωμάτια, που θα εξοπλιστούν με τα συστήματα ασφαλείας εντός του μήνα, έχουν κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου ανυψωμένα για αντιπλημμυρική προστασία, αφού στον Daniel όλος ο σταθμός βρέθηκε κάτω από τρια μέτρα νερό.

Με ισχυρή αντιπλημμυρική προστασία κατασκευάζεται επίσης η διπλή σιδηροδρομικη γραμμή, στην περιοχή από Δομοκό μέχρι Κρανώνα που κατέστρεψε ο Daniel. Στο μήκος αυτό, περίπου 40 χλμ , κατασκευάζονται επτά γέφυρες σε ύψος περίπου 1,50μ από το έδαφος ώστε να μην πλημμυρίζουν οι γραμμές σε περίπτωση σοβαρών καιρικών φαινομένων.

Τα συνολικά έργα στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη, αφορούν παρεμβάσεις σε μήκος 100 χλμ , από το Λιανοκλάδι μέχρι τον Παλαιοφάρσαλο και τον Κρανώνα , λίγο έξω από τη Λάρισα και θα έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου. Την πορεία των τρένων σε πραγματικό χρόνο και με πραγματική εικόνα μπορεί ήδη να παρακολουθεί κάθε πολίτης από τη εφαρμογή railway.gov.gr

Μάνια Γκουσιάρη (ertnews.gr)