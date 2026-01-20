Αυτοκινητόδρομος Ε65: Προχωρούν τα έργα στο τμήμα Αγιόφυλλο – Εγνατία Οδός

Οι εργασίες στον Ε65, τον οδικό άξονα που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε ανάμεσα στην Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα προχωράνε με γοργούς ρυθμούς.

Το πρόσφατο βίντεο από drone αποτυπώνει ξεκάθαρα ότι στο βόρειο τμήμα, από το Αγιοφύλλο έως τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό, η εικόνα είναι πλέον τελείως διαφορετική σε σχέση με προηγούμενους μήνες.

Οι εργασίες έχουν προχωρήσει θεαματικά, με μεγάλα τεχνικά έργα να έχουν ήδη ολοκληρωθεί και το εργοτάξιο να δείχνει ότι μπαίνει στη φάση της «τελικής ευθείας». Οι εικόνες δείχνουν τμήματα που έχουν πλέον πάρει την τελική τους μορφή, με τον δρόμο να αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο και λιγότερο με εργοτάξιο.

Το υπό κατασκευή τμήμα έχει συνολικό μήκος 70,5 χιλιόμετρα, εκ των οποίων περίπου 45 βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ενεργή φάση υλοποίησης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η παράδοσή τους τοποθετείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ώστε ο Ε65 να φτάσει για πρώτη φορά μέχρι την Εγνατία Οδό.

Με την ολοκλήρωση αυτού του κομματιού, ο Ε65 θα συνδέει πλέον απευθείας τη Λαμία με την Εγνατία, δημιουργώντας έναν νέο κάθετο άξονα που θα ενώνει τη Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Πρόκειται για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο σε νέα χάραξη, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, που στοχεύει σε υψηλό επίπεδο ασφάλειας και άνεσης.

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη δοθεί στην κυκλοφορία 136 χιλιόμετρα, από την Ανθήλη έως την Καλαμπάκα. Με την προσθήκη του βόρειου τμήματος, το συνολικό μήκος του Ε65 θα φτάσει τα 181,5 χιλιόμετρα, αλλάζοντας ουσιαστικά τον χάρτη των μετακινήσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Οι χρόνοι ταξιδιού θα μειωθούν αισθητά. Η διαδρομή Αθήνα–Γρεβενά και Μέτσοβο θα πέφτει περίπου στις 4 ώρες, προς Κοζάνη στις 4 ώρες και 30 λεπτά, προς Καστοριά στις 4 ώρες και 35 λεπτά, ενώ Τρίκαλα και Καρδίτσα θα βρίσκονται λιγότερο από 3 ώρες και περίπου 2 ώρες και 35 λεπτά αντίστοιχα από την Αθήνα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αλλαγή στο κομμάτι Λαμία–Εγνατία, που από 3 ώρες και 15 λεπτά θα μειωθεί σε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά.﻿

Παράλληλα, ο Ε65 θα εξασφαλίσει άμεση σύνδεση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, βασικής πύλης προς την Κεντρική Ευρώπη, με το λιμάνι του Βόλου. Το ταξίδι από τον Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια θα μπορεί να μειωθεί έως και κατά δύο ώρες, γεγονός που αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες στις οδικές μεταφορές. Ο νέος άξονας αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα, να διευκολύνει τις εμπορευματικές μεταφορές και να δώσει ώθηση στον τουρισμό.

Στο εργοτάξιο εργάζονται περισσότεροι από 750 άνθρωποι, με στόχο ολόκληρος ο άξονας να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Τα νέα εναέρια πλάνα δείχνουν ότι, παρά τις απαιτήσεις ενός τόσο μεγάλου έργου και τις «εκτός προγράμματος» δυσκολίες, όπως οι καιρικές συνθήκες, ο Ε65 πλησιάζει πλέον στο τέλος του.

carandmotor.gr