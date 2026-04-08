Αυτοκινητόδρομος Ε65: Προχωρούν τα έργα στο τμήμα Αγιόφυλλο – Εγνατία Οδός – Στο 93% η πρόοδος

Λίγο πριν την τελική σύνδεση με την Εγνατία Οδό βρίσκεται το πιο κρίσιμο κομμάτι του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65).

Το έργο, του βόρειου τμήματος, βρίσκεται πλέον στην τελική του ευθεία, με την πρόοδο να αγγίζει το 93% και την ολοκλήρωση να θεωρείται θέμα λίγων μηνών, εφόσον συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός εργασιών.

Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί το τελευταίο κομμάτι των περίπου 45 χιλιομέτρων που απομένουν για να ολοκληρωθεί πλήρως ο άξονας, ενώ ήδη 136 χλμ. βρίσκονται σε λειτουργία από τη Λαμία έως την Καλαμπάκα.

Με την παράδοση του έργου, ο Ε65 θα ενώσει απευθείας τη Στερεά Ελλάδα με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και δημιουργώντας έναν νέο στρατηγικό οδικό διάδρομο για τη χώρα.

Πηγή βίντεο: Τάσος Γάκης

trikalaenimerosi.gr