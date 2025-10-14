Ε65: Ξεπέρασε το 86% η πρόοδος στο Καλαμπάκα – Εγνατία (βίντεο)

Με γοργούς ρυθμούς προχωράνε οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά μήκος του Ε65, του δρόμου που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις μεταφορές ανάμεσα σε Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.﻿

Νέα εναέρια πλάνα από drone αποτυπώνουν την πρόοδο των εργασιών στο βόρειο τμήμα του άξονα, από τον Αγιοφύλλο έως τη σύνδεσή του με την Εγνατία Οδό, όπου η ασφαλτόστρωση έχει φτάσει ακόμα και στα πιο δύσβατα και απαιτητικά σημεία της διαδρομής.

Το συνολικό μήκος του υπό κατασκευή τμήματος ανέρχεται σε 70,5 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 45 βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, με την παράδοσή τους να αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Με την ολοκλήρωση αυτού του κρίσιμου έργου, θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που θα συνδέει τη Λαμία με την Εγνατία Οδό, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα σε Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, και αναβαθμίζοντας τις μεταφορικές υποδομές της χώρας.

Η σημασία του έργου είναι καθοριστική, καθώς αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, να αυξήσει τις τουριστικές ροές και να ενδυναμώσει τον εθνικό οδικό κορμό. Ήδη έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία 136 χιλιόμετρα, από την Ανθήλη έως την Καλαμπάκα, και με την προσθήκη του βόρειου τμήματος, ο συνολικός άξονας του Ε65 θα φτάσει τα 181,5 χιλιόμετρα, όλα σε νέα χάραξη, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, προσφέροντας ταχύτητα και ασφάλεια στις μετακινήσεις.

Στο εργοτάξιο απασχολούνται περισσότεροι από 750 εργαζόμενοι, με στόχο η πλήρης ολοκλήρωση του έργου να επιτευχθεί μέσα στο 2026. Οι νέες δυνατότητες που θα προσφέρει στους οδηγούς θα είναι άμεσες και εντυπωσιακές, καθώς οι χρόνοι ταξιδιού μεταξύ της Αθήνας και σημαντικών πόλεων της Βόρειας Ελλάδας θα μειωθούν αισθητά.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδρομή προς τα Γρεβενά και το Μέτσοβο θα διαρκεί μόλις 4 ώρες, προς την Καστοριά 4 ώρες και 35 λεπτά, προς την Κοζάνη 4 ώρες και 30 λεπτά, προς το Καρπενήσι 3 ώρες, ενώ τα Τρίκαλα θα απέχουν λιγότερο από 3 ώρες και η Καρδίτσα μόλις 2 ώρες και 35 λεπτά. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η μείωση στον χρόνο της διαδρομής Λαμίας–Εγνατίας Οδού, η οποία θα πέσει από 3 ώρες και 15 λεπτά σε μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά.

Επιπλέον, με τα 181,5 χιλιόμετρα του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου, θα διασφαλιστεί η άμεση σύνδεση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, που αποτελεί πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη, με το λιμάνι του Βόλου, ενώ θα μειωθεί έως και κατά δύο ώρες η συνολική διάρκεια του ταξιδιού από τον Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια, αλλάζοντας εντελώς το χάρτη των μεταφορών.

carandmotor.gr