Αυτοκίνητο με ζευγάρι έπεσε σε χαντάκι κοντά στους Γόμφους

Τροχαίο ατύχημα σε σημείο της Επαρχιακής Οδού Μουριάς – Γόμφων, με πρωταγωνιστές ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.

Συγκεκριμένα ΙΧ όχημα που κινείτο με κατεύθυνση από Μουριά προς Γόμφους, γύρω στις 6:00 μμ και στην θέση “Ναϊπια” της κτηματικής περιφέρειας Γόμφων, στο σημείο όπου ο δρόμος κάνει ζικ-ζακ, εξετράπη της πορείας του, όταν ο 80χρονος οδηγός τους, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε σε χάνδακα παράλληλου αγρού.

Στο ΙΧ επέβαινε ως συνοδηγός και η συνομήλικη σύζυγος του οδηγού, για την οποία χρειάστηκε η συνδρομή ανδρών του ΠΚ Πύλης, για τον απεγκλωβισμό της. Και οι δύο επιβαίνοντας είναι καλά στην υγεία τους, με απλές εξωτερικές αμυχές, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο ΓΝ Τρικάλων, για περαιτέρω έλεγχο και ιατρική φροντίδα.

Το ανακριτικό έργο για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, έχει αναλάβει το ΑΤ Πύλης.

pylinews.gr