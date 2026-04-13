Αυτοκίνητο ανατράπηκε στο δρόμο Καρδίτσας – Τρικάλων – άφαντος ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα είχαμε τις βραδινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα προς Δευτέρα (13/4) στο δρόμο Καρδίτσας – Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας την αστυνομία ότι αυτοκίνητο είχε ανατραπεί εκτός δρόμου, λίγο μετά το Αρτεσιανό.

Στο σημείο βρέθηκε η αστυνομία και η πυροσβεστική αλλά εντός του οχήματος δεν βρέθηκε κάποιο άτομο.

Γίνονται ενέργειες για να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και να διευκρινιστούν τα αίτια του συμβάντος.

*Φωτό αρχείου