Αυτοκίνητο ανατράπηκε στο δρόμο Καρδίτσας – Τρικάλων – άφαντος ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα είχαμε τις βραδινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα προς Δευτέρα (13/4) στο δρόμο Καρδίτσας – Τρικάλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας την αστυνομία ότι αυτοκίνητο είχε ανατραπεί εκτός δρόμου, λίγο μετά το Αρτεσιανό.
Στο σημείο βρέθηκε η αστυνομία και η πυροσβεστική αλλά εντός του οχήματος δεν βρέθηκε κάποιο άτομο.
Γίνονται ενέργειες για να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και να διευκρινιστούν τα αίτια του συμβάντος.
trikalaenimerosi.gr (από karditsalive.net)
*Φωτό αρχείου