Αυτοί είναι οι Τρικαλινοί που υπέγραψαν της ΕΛ.ΑΣ. του Αλέξη Τσίπρα

Τέσσερις Τρικαλινοί περιλαμβάνονται στους 301 υπογράφοντες της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για την Μαρία Λεπενιώτη πρώην Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον δικηγόρο Γιώργο Μπαλατσούκα, τον φαρμακοποιό και πρώην υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων Γιάννη Χάιδο και τον πολιτικό επιστήμονα Σωτήρη Τσουκαρέλη που συμμετέχουν στην πρώτη ομάδα στήριξης του νέου πολιτικού εγχειρήματος.

Η Ιδρυτική Διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα myelas.gr όπου οι πολίτες την υπογράφουν διαδικτυακά. Στην ίδια πλατφόρμα γίνεται και η διαδικτυακή εγγραφή όσων θέλουν να γίνουν μέλη της Συμπαράταξης.





