Αυτήν την ώρα η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται αντιπροσωπείες των αγροτών στη σκιά της απόφασης της Πανελλαδικής Επιτροπής να μην προσέλθει στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς υποστηρίζει ότι δεν εκπροσωπείται όλος ο αγροτικός κόσμος.

Η αντιπροσωπεία των αγροτών είναι 25μελής. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονται εκπρόσωποι 14 μπλόκων, καθώς και αγροτικών συλλόγων και άλλων οργανώσεων. Πρόκειται για μεγάλα μπλόκα, όπως αυτό το Μικροθηβών, της Νίκαιας, της Κρήτης, αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια και άλλων αγροτικών μπλόκων. Η είσοδος των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε από την πλευρά της Βασιλέως Γεωργίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αγρότες λένε «ναι» στον διάλογο, καθώς όπως αναφέρουν, «είναι μονόδρομος». Σημειώνουν μάλιστα, ότι η συζήτηση θα επικεντρωθεί γύρω από την εξειδίκευση των μέτρων για τον αγροτικό κόσμο στην οποία είχε προχωρήσει η κυβέρνηση.

Στη συνάντηση θα τεθούν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για το ρεύμα, τις τιμές της κιλοβατώρας, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου και την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Στη συνάντηση εκτός από τον Πρωθυπουργό δίνουν το παρών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης και ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Κυβερνητικά στελέχη εξέφρασαν στο ΕΡΤnews τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι δεν βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου έτεροι εκπρόσωποι του αγροτικού τομέα της χώρας, κυρίως της Θεσσαλίας.

Νωρίτερα, εκπρόσωποι της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επανέλαβαν μέσω του ΕΡΤnews την πρόθεση της κυβέρνησης για διάλογο.

«Θα εφαρμοστεί ο νόμος» το μήνυμα της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να κοπεί η Ελλάδα στα δύο και σε περίπτωση συνέχισης των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι αρχές θα επιληφθούν και θα εφαρμοστεί ο νόμος.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε «κομματικούς εγκάθετους» τη «μειοψηφία των αγροτών που, όπως είπε χαρακτηριστικά, πυρπολούν άλλη μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, συμπληρώνοντας ότι «στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συναντήσει φαίνεται να μην έχει επιχειρήματα».

«Έχουμε εξαντλήσει ίσως και στη νιοστή τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας απέναντι σε παράνομες πράξεις όπως το κλείσιμο των δρόμων. Πήρε 30αρια χρόνια για να βρεθεί ένα κόμμα και να πει ότι η κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο είναι παράνομη πράξη και οι καταληψίες να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα είναι κάτι παράνομο που πρέπει να επιληφθούν οι αρχές. Είναι υποχρέωση των αρχών και της δικαιοσύνης με τον τρόπο που κρίνουν, εμείς υποδείξεις δεν θα κάνουμε. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την εφαρμογή του νόμου χωρίς ακρότητες. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να γίνει αυτό» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Όπως τόνισε «όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις, υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση με καθυστέρηση πληρωμών, λόγος που ήρθε πλέον με πληρωμές 3,8 δισ., το αγκάθι του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει κοστίσει στην Ελλάδα 3,2 δισ. τα τελευταία 30 χρόνια. Τώρα έχουμε το φτηνότερο αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη και καμία άλλη χώρα δεν έχει ειδικό καθεστώς στον πρωτογενή τομέα και σωστά. Η κυβέρνηση δέχθηκε το αίτημα για επιστροφή του ΕΦΚ στην αντλία».

Την ίδια ώρα, διευκρίνισε ότι «ζητήσαμε μια επιτροπή από 20 άτομα και το λογικό, να μην είναι στον διάλογο με τον πρωθυπουργό όσοι ελέγχονται για στο ΟΠΕΚΕΠΕ ή όσοι αναποδογυρίζουν περιπολικά».

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων από τους «σκληρούς» των μπλόκων

Σε τροχιά σύγκρουσης με την κυβέρνηση θέτουν εαυτούς οι «σκληροί» των μπλόκων που κάνουν πράξη την απόφαση να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι ο πρωθυπουργός να αποδεχτεί να δει τις δύο αντιπροσωπείες με τη σύνθεση που θέλει η πανελλαδική τους επιτροπή.

Τη Δευτέρα, την πρόταση διαλόγου αρνήθηκαν οι αγρότες από τα μπλόκα της Νίκαιας στη Λάρισα, της Καρδίτσας, της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Σιάτιστας, και του Αγγελόκαστρου στην Αιτωλοακαρνανία. Από την Καρδίτσα και τον αυτοκινητόδρομο Ε65, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού δήλωσαν ότι θα απουσιάσουν από το ραντεβού με τον πρωθυπουργό. Όπως εξηγούν, η απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων να συγκροτηθούν δύο επιτροπές – μία 20μελής με εκπροσώπους του φυτικού κεφαλαίου και μία με κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους – δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να κρίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος.

«Εφόσον δεν γίνει δεκτό το αίτημα για δύο επιτροπές, η Καρδίτσα θα είναι απούσα», δήλωσαν οι αγρότες. Η πρόταση που θα κάνει το μπλόκο της Καρδίτσας είναι να κατέβουν στην Αθήνα με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ για ένα μεγάλο συλλαλητήριο και να επιχειρήσουν εκεί να δουν τον πρωθυπουργό, όπως έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση για «εμπαιγμό και προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού κινήματος». Όπως εξηγούν, «μιλάμε για 60 μπλόκα, με ποικιλία καλλιεργειών, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και αλιείς. Ζητήθηκε αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των αγροτών, 20 μόνο άτομα και σε δύο μόνο ώρες. Δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν επί της ουσίας τα προβλήματα που έχουμε θέσει».

Οι αγρότες προσθέτουν ότι, παρά την πρόθεση του πρωθυπουργού να συναντήσει όποιο μπλόκο θέλει, «θα μπορούσε να διαθέσει μία ή δύο ώρες επιπλέον από τον προσωπικό του χρόνο, έτσι ώστε να γίνει ουσιαστικός διάλογος».

