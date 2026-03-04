Αυξημένη ζήτηση καυσίμων στα Τρίκαλα – “Γεμίζουν τα ντεπόζιτα οι οδηγοί”

Αυξημένη είναι η ζήτηση στις παραγγελίες στα πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως δήλωσε σήμερα στη Λέσχη 97,6 ο πρόεδρος των τρικαλινών βενζινοπωλών Αργύρης Παπαθανασίου:

«Από το Σάββατο και μετά γίνεται κυριολεκτικά χαμός. Όλοι οι πρατηριούχοι έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση, προσέρχονται οι πολίτες να γεμίσουν τα ντεπόζιτα τους. Βλέπουμε ότι ακόμα και οι καταναλωτές που έβαζαν 10 και 20 ευρώ, τώρα πλέον τα γέμισαν τα ντεπόζιτα τους.

Η αλήθεια είναι ότι και λόγω ανησυχίας γίνεται αυτό, αλλά και λόγω κόστους, καθώς ήδη το βαρέλι ανέβηκε στα 80 δολάρια από τα 65 σε 2 μέρες.

Θα έλεγα ότι οι παραγγελίες είναι στο 150% πάνω, και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Ακόμα οι τιμές μας είναι στα ίδια επίπεδα, αλλά πιστεύω ότι από βδομάδα θα είναι μεγάλη η διαφορά πλέον, καθώς θα αγοράσουμε όλοι μας με καινούργια τιμή.»