Αυξημένη ζήτηση ενόψει Πάσχα – Στην Καλαμπάκα οι κρατήσεις κινούνται στο 86%

Οι διακοπές του Πάσχα πλησιάζουν και οι προορισμοί για ταξίδια παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.

Οι τιμές διαμονής αναμένονται υψηλότερες φέτος, με τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής να είναι συχνές, καθώς πολλοί ταξιδιώτες αναζητούν ευκαιρίες.

Τα δημοφιλή μέρη, όπως οι νησιωτικές περιοχές και οι πόλεις με πολιτιστικά αξιοθέατα, είναι οι πρώτες επιλογές.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως, καθώς οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονται και οι τιμές ενδέχεται να συνεχίσουν να αυξάνονται.

(*) Για την περιοχή της Καλαμπάκας το κόστος μίσθωσης για 3 διανυκτερεύσεις (Αirbnb) ξεκινά από τα 450 ευρώ με τις προκρατήσεις να φτάνουν το 86%.

