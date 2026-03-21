Ασχήμιες στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας – Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε ύστερα από 32 ώρες

Εικόνες και βίντεο από το εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου Λάρισας κατέκλεισαν τα σόσιαλ μίντια τις τελευταίες ώρες. Δείχνουν τη δικηγόρο και πρόεδρο της «Πλεύση Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου περιφερόμενη στον δεύτερο όροφο του Εφετείου να ακολουθεί με το κινητό της …”ανακρίνοντας” αστυνομικούς με πολιτικά ή φοβισμένους δικαστικούς υπαλλήλους που σπεύδουν να την αποφύγουν για να μην μπλέξουν.

Οι κυρίες Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού, ο κύριος Ρούτσι, και η λοιπή συνοδεία τους, κατέλαβαν τη νύχτα της Πέμπτης ένα από τα γραφεία του Εφετείου επιλέγοντας με τον τρόπο αυτό να διαμαρτυρηθούν για αποφάσεις του δικαστηρίου στην υπόθεση των βίντεο. Ούτε οι βανδαλισμοί έλλειψαν από το σόου. Στο δάπεδο βρέθηκε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής του δικαστηρίου πληρώνοντας την “ιερή αγανάκτηση” κάποιου εκ των παρόντων (φωτογραφία).

Οποιοσδήποτε πολίτης θα τολμούσε να ασχημονήσει έστω και στους διαδρόμους των δικαστηρίων, θα είχε οδηγηθεί πάραυτα στο Αυτόφωρο. Οι παραπάνω ωστόσο έδρασαν ανενόχλητοι, ουδείς τόλμησε να τους σταματήσει και να τους οδηγήσει εκτός του κτιρίου, ούτε καν ο αρμόδιος εισαγγελέας. Οι αρχές απουσίαζαν ανήμπορες να αντιμετωπίσουν τον πολιτικό χουλιγκανισμό της κυρίας Κωνσταντοπούλου και την ακόρεστη ανάγκη της για προσοχή.

Το κράτος ηττήθηκε, ανίκανο να ανταποκριθεί ακόμη και στα στοιχειώδη καθήκοντά του.

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ, Κώστας Τόλης (kosmoslarissa.gr)

*Η φωτογραφία προέρχεται από το fb του δικηγόρου Γιάννη Γιαγλάρα o οποίος την συνόδευε με την εξής λεζάντα: “Το δικαστήριο δεν είναι χωράφι κανενός για να πετάνε υπολογιστές και να επιτίθενται σε δικαστικούς υπαλλήλους ο Ρούτσι και οποιοσδήποτε άνευ ή μετά ασυλίας”