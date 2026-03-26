Ασφαλέστερη κίνηση για πεζούς και ποδηλάτες στο κέντρο των Τρικάλων (φωτο)

Πιο ασφαλείς πλέον πεζοί και ποδηλάτες στο κέντρο των Τρικάλων, καθώς ολοκληρώθηκε η επέκταση του ποδηλατοδρόμου της οδού Αμαλίας με τον αντίστοιχο του έργου της κεντρικής πλατείας. Ηδη στη διάρκεια της παρέλασης της 25ης Μαρτίου 2026, οι χιλιάδες τρικαλινοί βρέθηκαν σε ασφαλέστερο και προσεγμένο χώρο. Επίσης, όλες τις υπόλοιπες ημέρες τα ποδήλατα δεν εμπλέκονται πλέον στην κίνηση των οχημάτων και κινούνται με ασφάλεια.

Απομένει μόνο μια τελευταία πινελιά στο τμήμα του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Στρατηγού Σαράφη και Αμαλίας, προκειμένου όλος ο χώρος να αποκτήσει νέα όψη, μαζί με τις επικείμενες παρεμβάσεις καλλωπισμού.

Το έργο της διαμόρφωσης των πεζοδρομίων και του ποδηλατοδρόμου, από το ύψος της γέφυρας Ασκληπιού μέχρι τη αρχή της πλατείας Εθνικής Αντίστασης (στάσεις Αστικού ΚΤΕΛ) είναι τμήμα των έργων αναμόρφωσης των δύο κεντρικών πλατειών, Ηρώων Πολυτεχνείου και Εθνικής Αντίστασης.

Αντιθέτως, ο ποδηλατόδρομος στην οδό Αμαλίας προέρχεται από το έργο για την ανάπλαση των οχθών του ποταμού Ληθαίου.

Με τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν πριν λίγες ημέρες, συνδέθηκε ο ποδηλατόδρομος της οδούς Αμαλίας με αυτόν μπροστά από την κεντρική πλατεία, στο ύψος της κεντρικής γέφυρας. Οι εργασίες σταμάτησαν στο ύψος των στάσεων του Αστικού ΚΤΕΛ, καθώς αυτές αφορούν στη συνέχιση έργων στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Ετσι, μια μεγάλη ποδηλατική διαδρομή ένθεν κακείθεν του ποταμού, από το Μουσείο Τσιτσάνη μέχρι τη γέφυρα Τρικκαίογλου, αλλά και η διαδρομή από το 1ο Λύκειο μέχρι το Μουσείο Τσιτσάνη και από εκεί προς το πάρκο Αη Γιώργη, γίνεται με ασφάλεια για τους ποδηλάτες. Τα έργα για τους ποδηλατοδρόμους συνεχίζονται πλέον στη ΝΑ πλευρά της πόλης, από την οδό Ριζαριού προς την οδό Λέσβου.

Και τα δύο έργα είχαν συνολικό προϋπολογισμό 6,1 εκατ. ευρώ, ως εξής:

Η «Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων» είχε προϋπολογισμό 3.000.000 € από το ΠΕΠ Θεσσαλίας (μεταφερόμενο έργο), υλοποιούμενο βάσει της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΣΒΑΑ) που εκπόνησε ο Δήμος Τρικκαίων για την πόλη. Το έργο ανέλαβε κατόπιν διαγωνισμού η εταιρεία «Κοινοπραξία Κατσιάβας Χρ. & ΣΙΑ ΟΕ – Κατσιάβας Χρ. – Νάτσης Κων ΟΕ».

Η «Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλης» είχε προϋπολογισμό 3,1 εκατ. €, που προσήλθε από το ΠΕΠ Θεσσαλίας, ΠΔΕ και ΕΤΠΑ (μεταφερόμενο έργο), υλοποιούμενο ομοίως στο πλαίσιο της «Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» (ΣΒΑΑ) που εκπόνησε ο Δήμος Τρικκαίων για την πόλη. Το έργο ανέλαβε η κοινοπραξία «Αθ. Σουλεμέτσης και ΣΙΑ Ο.Ε. – Αθ. Καρβούνης και ΣΙΑ Ο.Ε.»

Από το γραφείο Τύπου