ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις για 44 θέσεις εργασίας στα Τρίκαλα – Aπό την Πέμπτη η υποβολή αιτήσεων

O Δήμος Τρικκαιών ανακοίνωσε νέες προσλήψεις για 44 θέσεις εργασίας. Οι θέσεις αφορούν οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων, τεχνικούς, εργάτες και προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

Οι θέσεις εργασίας πρόκειται να υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 44 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Τρικκαίων, που εδρεύει στα Τρίκαλα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Πέμπτη 14 Μαΐου και λήγει την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Τρικκαιών

ΔΕ Οδηγών / Ειδ. ΔΕ Οδηγών – 11 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργο/ Ειδ. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 6 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού / Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 2 θέσεις

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων / Ειδ. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 3 θέσεις

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων – 12 θέσεις

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / Ειδ. ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 10 θέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, «ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ» και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 243 135 1182).

