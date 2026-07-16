Αριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους δήμους – Πως βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου

Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διά ζώσης παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύει η Καθημερινή (Τάνια Γεωργιοπούλου), το gov.gr πετυχαίνει 8,3 με άριστα το 10, ενώ οι υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειών όταν ο πολίτης πηγαίνει στο «γκισέ» μόλις 4,13. Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η κατάσταση των πεζοδρομίων, η απουσία υποδομών για Αμεα, η κατάσταση του οδικού δικτύου και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους και μάλιστα ζητούν περισσότερη ψηφιοποίηση και απλοποίηση. Oμως, οι υπηρεσίες του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διά ζώσης παίρνουν κάτω από τη βάση.

Κυριότερα προβλήματα είναι η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η κατάσταση των πεζοδρομίων, η απουσία υποδομών για Αμεα, η κατάσταση του οδικού δικτύου εντός των πόλεων αρμοδιότητας των δήμων και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Πρόκειται για τα πρώτα αποτελέσματα της διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών που πραγματοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών φέτος για δεύτερη φορά. Οι ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης βαθμολογούνται με 7,56 και το gov.gr με 8,3 με άριστα το 10. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειών όταν ο πολίτης πηγαίνει στο γκισέ δεν πιάνουν καν τη βάση (4,13) και οι αντίστοιχες υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης βαθμολογούνται με 5,37. Οι πολίτες θεωρούν ότι το κεντρικό κράτος και οι ΟΤΑ έχουν αποτύχει σε τρεις βασικούς τομείς, για τους οποίους βαθμολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες πολύ χαμηλά: τους χώρους στάθμευσης με βαθμό 3,72, την κατάσταση των πεζοδρομίων με 3,74 και τις υποδομές για Αμεα με 3,94.

Ανοδος

Ο μέσος όρος ικανοποίησης των πολιτών ανέβηκε λίγο φέτος και από το 5,46 με άριστα το 10 έφτασε το 6,2, ωστόσο φέτος ο αριθμός των πολιτών που συμμετείχαν στη διαδικασία ήταν αισθητά μειωμένος: δόθηκαν 38.367 απαντήσεις σε σχέση με 64.789 πέρυσι. Είναι επίσης σημαντικό ότι εκτός από όλα τα άλλα «κακώς κείμενα», οι πολίτες ζητούν ενοποίηση του κράτους, απλοποίηση και διαφάνεια για όλες τις διαδικασίες είτε πρόκειται για ψηφιακές είτε για υπηρεσίες που απαιτούν τη διά ζώσης παρουσία. Ενα από τα βασικά αιτήματα είναι να υπάρχει ένας φάκελος για κάθε πολίτη στον οποίο να έχει πρόσβαση και μέσα στον οποίο να μπορεί να βρει όλα τα στοιχεία που τον αφορούν, τα πτυχία, τις πιστοποιήσεις του, το βιογραφικό του, τα σεμινάρια που έχει κάνει, τα ένσημα που έχει, τα συντάξιμα χρόνια, τα αιτήματά του προς το Δημόσιο και το στάδιο που αυτά βρίσκονται. Επίσης ενιαίος φάκελος υγείας έτσι ώστε να υπάρχει καταγεγραμμένο πλήρως το ιατρικό προφίλ του καθενός.

Η απόσταση ανάμεσα σε αυτά που χρειάζονται και θα ήθελαν οι πολίτες και σε αυτά που τους παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι ΟΤΑ, καταγράφεται καθαρά στο «ελεύθερο κείμενο», σε όσα δηλαδή αναφέρουν στο κουτάκι της πλατφόρμας που οι ίδιοι οι πολίτες μπορούν να προτείνουν λύσεις ή να ζητήσουν διευκρινίσεις για τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης στο επίπεδο της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων και η έλλειψη καθαριότητας συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν τη δυσαρέσκεια των πολιτών, όπως προκύπτει από όσα οι ίδιοι γράφουν. Μπαλώματα, λακκούβες, βρωμιά, κακοτεχνίες και αδιαφορία για τους πεζούς είναι το σκηνικό που καταγράφουν οι πολίτες και όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις.

«Τα πεζοδρόμια όλης της Ελλάδας έχουν φτιαχτεί τη δεκαετία του ’70. Οι πλατείες και οι πεζόδρομοι έχουν απίστευτες κακοτεχνίες», γράφει πολίτης και προτείνει να εφαρμοστεί ISO σε κάθε είδους εργασία και να γίνουν καμπάνιες ενημέρωσης των πολιτών για το πώς πρέπει να φέρονται.

«Να γίνουν πεζόδρομοι στα κέντρα των δήμων-πόλεων. Τα αυτοκίνητα παρκάρουν στα πεζοδρόμια, στις ράμπες και δεν μπορούν να περπατήσουν ανάπηροι, παιδάκια, γέροντες. Ο πολίτης είναι εγκαταλελειμμένος προς όφελος των αυτοκινήτων», σημειώνει άλλος. «Κανένας νόμος σχετικά με τα αδέσποτα δεν τηρείται στην περιοχή μου. Περπατάμε ζιγκζαγκ για να αποφεύγουμε τις ακαθαρσίες των ζώων. Σιχαινόμαστε να ακουμπήσουμε σε παγκάκια. Καινούργια πεζοδρόμια που παραδόθηκαν μόλις εντός τριμήνου, έχουν τρύπες, έχουν κενά, πλακάκια ξεχαρβαλωμένα παντού, και αρκετά σπασμένα και πλημμελώς τοποθετημένα. Η ταχύτητα των έργων προχωράει με ρυθμό ένα μέτρο την ημέρα (χωρίς υπερβολή για 500 μέτρα πεζοδρόμησης χρειάστηκαν περίπου δύο χρόνια)», αναφέρει κάτοικος δήμου της Αττικής.

Αντιμετώπιση

Πολλά είναι ακόμη τα παράπονα για τη στάση και τη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων. «Οι υπηρεσίες του Δημοσίου, όταν είσαι αναγκασμένος να έρθεις σε επαφή με φυσικά πρόσωπα, είναι άθλιες!!! Η αλαζονεία των υπαλλήλων, η αγένεια, η τεμπελιά, η αδιαφορία, ο ωχαδερφισμός, η ασέβεια, η αναβλητικότητα σε κάνουν να νιώθεις πολίτης τρίτης κατηγορίας!», σημειώνει κάποιος. Ειδικά οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ έχουν την τιμητική τους στην κριτική: «ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ δεν απαντούν σε τηλέφωνο με τη δικαιολογία ότι δεν προλαβαίνουν», αναφέρει πολίτης. Στο ίδιο κλίμα ένας άλλος προσθέτει ότι «είναι εξωφρενικό να υπάρχει η πλατφόρμα E-ΕΦΚΑ και όμως να περνάνε μήνες χωρίς να ενημερώνεται ο πολίτης για το πότε θα πάρει σύνταξη, επικουρικό, εάν εκκρεμεί τροποποίηση απόφασης κ.λπ.».

Ελεύθερος επαγγελματίας σημειώνει ότι «από τις υπηρεσίες τόσο του ΕΦΚΑ όσο και του E-ΕΦΚΑ ο πολίτης υφίσταται τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία».

To gov.gr βαθμολογείται με 8,3, ενώ άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης με 7,56 – Με 4,13 αξιολογούνται οι υπηρεσίες των ΟΤΑ όπου υπάρχει διά ζώσης επαφή και οι υπόλοιπες με 5,37.

Εκτός από όλα τα άλλα «κακώς κείμενα», οι πολίτες ζητούν ενοποίηση του κράτους, απλοποίηση και διαφάνεια για όλες τις διαδικασίες – Υψηλή είναι ακόμη η δυσαρέσκεια για τη συμπεριφορά των υπαλλήλων.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ της Τάνια Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή)