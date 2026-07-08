Από το γυμναστήριο στο μονοπάτι – Η κίνηση στη φύση τρόπος ζωής 

«Η σωματική άσκηση και η ανθρώπινη κίνηση δεν είναι απαραίτητο να περιορίζονται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, όπως τα γυμναστήρια, ούτε μόνο σε δομημένες αστικές εγκαταστάσεις και κέντρα άθλησης.

Αντίθετα, η μεταφορά της άσκησης στο ελεύθερο φυσικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική πρόταση υγείας, ευζωίας και ενεργού τρόπου ζωής για πολίτες κάθε ηλικιακής ομάδας και κοινωνικής ταυτότητας.

Το βουνό, οι λόφοι, τα μονοπάτια, οι δασικές, παραποτάμιες και παραθαλάσσιες διαδρομές, καθώς και οι ήπιες πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, δεν αποτελούν απλώς χώρους και τρόπους φυσικής δραστηριοποίησης· αποτελούν πεδία εμπειρίας, επαφής με τη φύση, προσωπικής αναζήτησης και κοινοτικής σύνδεσης».

Αυτά μεταξύ άλλων τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Χάρης Κουθούρης, καθηγητής Διοίκησης Δραστηριοτήτων Αναψυχής στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η πεζοπορία και η ποδηλασία στο φυσικό περιβάλλον ενεργοποιούν, σύμφωνα με τον ίδιο, ασφαλώς το καρδιοαναπνευστικό, μυϊκό και κινητικό σύστημα του συμμετέχοντα. Ωστόσο, τα οφέλη τους υπερβαίνουν τη στενή έννοια της άσκησης του σώματος. Για να εξηγήσει:

«Η ενεργή κίνηση μακριά από το αστικό πεδίο λειτουργεί για το άτομο ολιστικά: συμβάλλει στην ψυχική αποφόρτιση, στην πνευματική αναζωογόνηση, στη συναισθηματική ισορροπία και στην αναζήτηση μιας βαθύτερης σχέσης ανθρώπου και φύσης. Το άτομο που περπατά ή ποδηλατεί μόνο του, με φίλους, με την οικογένεια ή μέσα σε μια οργανωμένη ομάδα, δεν “γυμνάζεται” απλώς. Συμμετέχει σε μια εμπειρία που συνδέει το σώμα με το τοπίο, την προσπάθεια με την απόλαυση και την κίνηση με την εσωτερική ηρεμία, το σήμερα με την επόμενη μέρα».

Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρεί το καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DETOUR project, με τη συμμετοχή και συνεργασία φορέων από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία, αναδεικνύοντας μια ιδιαίτερα σημαντική στόχευση: τη σύνδεση της υπαίθριας κινητικής αναψυχής με την αειφορική τουριστική ανάπτυξη. Το DETOUR, ως διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δεν αντιμετωπίζει την πεζοπορία και την ποδηλασία μόνο ως δραστηριότητες αναψυχής, αλλά ως αφορμή για τη διαμόρφωση ανθεκτικών τοπικών οικοσυστημάτων τουρισμού. Σε αυτά τα οικοσυστήματα, η φύση, η πολιτιστική κληρονομιά, οι μικρές επιχειρήσεις, οι τοπικές κοινότητες και οι επισκέπτες συνδέονται μέσα από μια κοινή φιλοσοφία υπεύθυνης και αειφορικής ανάπτυξης.

Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για χώρες όπως η Ελλάδα, τονίζει επίσης ο κ. Κουθούρης, όπου το φυσικό κάλλος, η γεωμορφολογική ποικιλία, τα ορεινά και ημιορεινά τοπία, οι παραδοσιακοί οικισμοί και οι ιστορικές διαδρομές μπορούν να αποτελέσουν πεδία υψηλής αξίας για ήπιες μορφές θεματικού τουρισμού. Οι περιοχές αυτές δεν πρέπει να αναπτύσσονται με λογικές εκμετάλλευσης της φύσης, αλλά με σύνεση, σχεδιασμό και αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Η πεζοπορία και η ποδηλασία μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλοί ανάπτυξης μόνο όταν εντάσσονται σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης, φιλοξενίας, εστίασης, τοπικών προϊόντων, πολιτιστικών δράσεων, περιβαλλοντικής φροντίδας, μεταφορών και επαγγελματιών υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Για να καταλήξει τονίζοντας:

«Η φιλοσοφία αυτή μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη αξία και για την ελληνική οικογένεια, αλλά κυρίως για τον μαθητικό πληθυσμό, καθώς η επαφή των νέων με την ύπαιθρο, την πεζοπορία, το ποδήλατο και τον ενεργό τρόπο ζωής μπορεί να καλλιεργήσει από νωρίς την αντίληψη ότι η φύση δεν αποτελεί απλώς ένα εφήμερο χώρο επίσκεψης ή αναψυχής, αλλά πεδίο μάθησης, υγείας, συνεργασίας, υπευθυνότητας και διά βίου ευζωίας.

Η πραγματική πρόκληση, επομένως, δεν είναι απλώς η δημιουργία νέων πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών στη φύση ή η αύξηση της επισκεψιμότητας ενός προορισμού. Είναι η διαμόρφωση ενός νέου προτύπου ζωής και ανάλογης τουριστικής ανάπτυξης στη χώρα μας, όπου η ανθρώπινη υγεία, η ενεργός διαβίωση, η τοπική οικονομία και η περιβαλλοντική ευθύνη να συνυπάρχουν αρμονικά. Η κίνηση στη φύση δεν είναι μόνο άσκηση. Είναι πολιτισμός, παιδεία, ευζωία και αειφορική φιλοσοφία ζωής».

Αποστόλης Ζώης (AΠΕ-ΜΠΕ)