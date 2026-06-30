Από το Αμαξοστάσιο ξεκίνησε η πρώτη ημέρα του νέου αντιδημάρχου Χρήστου Ζαραμπούκα

Από την «καρδιά» της καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων, το αμαξοστάσιο, ξεκίνησε την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2026 η γνωριμία των νέων αντιδημάρχων με τις νέες τους αρμοδιότητες. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς παρουσίασε τον αντιδήμαρχο Ανταποδοτικών Υπηρεσιών (αρμοδιότητες η καθαριότητα και ο ηλεκτροφωτισμός) Χρήστο Ζαραμπούκα. Ο κ. Σακκάς επανέλαβε τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης διεύθυνσης για συνολικά την εικόνα της πόλης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με στενή και συνεχή επικοινωνία και συντονισμό όλων. Τόνισε ότι η συγκεκριμένη αντιδημαρχία απαιτεί πολλή δουλειά, σοβαρότητα, σεμνότητα και εργατικότητα, για να ικανοποιηθεί ο πρωταρχικός στόχος, η εξυπηρέτηση των πολιτών και η καθαριότητα πόλης και χωριών.

Ο απελθών αντιδήμαρχος Τάκης Παζαΐτης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους/τις εργαζόμενους/ες κάθε τομέα (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, συντήρηση -υποδομές) για τη συνεργασία όλο το προηγούμενο διάστημα και για την προσπάθεια που κατέβαλαν.

Ο νέος αντιδήμαρχος Χρήστος Ζαραμπούκας, ευχαριστώντας πρωτίστως τον Δήμαρχο Νίκο Σακκά για την εμπιστοσύνη, τόνισε ότι ήδη διαπίστωσε την ύπαρξη συνεργασίας με το προσωπικό. Επεσήμανε ότι απαιτείται αμφίδρομη επικοινωνία, σε πνεύμα επαγγελματικής συνεργασίας, για τη συνεχή βελτίωση της εικόνας της πόλης και των χωριών, για τα οποία, όπως σημείωσε, βρίσκονται σε ίσο επίπεδο αντιμετώπισης με την πόλη σε θέματα καθαριότητας.

Η προϊσταμένη της Δ/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών, κ. Μάγδα Ράπτη, αφού ευχαρίστησε τον κ. Παζαΐτη για τη συνεργασία, καλωσόρισε εκ μέρους τον εργαζομένων τον κ. Ζαραμπούκα, ευχήθηκε «καλή και δημιουργική θητεία», τονίζοντας τη στήριξη όλων στην προσπάθεια για ευπρεπισμό στην πόλη και τα χωριά.