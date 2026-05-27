Από τις 28 Ιουνίου το Κολυμβητήριο των Τρικάλων στον Αη Γιώργη ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό

Το απόγευμα της 28ης Ιουνίου 2026 προγραμμάτισε ο Δήμος Τρικκαίων τα εγκαίνια του δεύτερου κολυμβητηρίου της πόλης, στο πάρκο Αη Γιώργη. Όπως ανακοίνωσε επισήμως ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 27 Μαΐου 2026, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια μιας «ιδιαίτερα σημαντικής αθλητικής υποδομής», που παραδόθηκε και «θα εξυπηρετήσει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό πολιτών».

Τόνισε πως στόχος του Δήμου Τρικκαίων ήταν να λειτουργήσει ένα «σύγχρονο, ασφαλές, λειτουργικό, δημόσιο Κολυμβητήριο», ως «σημείο αναφοράς για τη νεολαία και τους πολίτες».

Το Σώμα συζήτησε την εκχώρηση της λειτουργίας του Κολυμβητηρίου στη δημοτική εταιρεία «Αστική Ανάπτυξη» ΑΕ, με τον Δήμαρχο να επισημαίνει ότι διαθέτει την οργανωτική και τεχνική εμπειρία να διαχειρίζεται δημοτικούς, κοινόχρηστους χώρους και υποδομές (χώρους στάθμευσης, ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ποδηλάτων, στάθμευση).

Ανέφερε ότι η λειτουργία αυτού του σύγχρονου Κολυμβητηρίου απαιτεί «συνεχή παρακολούθηση, διαχείριση ενεργειακής κατανάλωσης, τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, άμεση ανταπόκριση σε ανάγκες που τυχόν προκύψουν».

Τόνισε, τέλος, ότι δεν αλλοιώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας της εγκατάστασης, καθώς ο Δήμος διατηρεί τον έλεγχο και την εποπτεία της, με την τιμολογιακή πολιτική να είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι για να χρησιμοποιήσει κάποιος/α το νέο, δεύτερο Κολυμβητήριο των Τρικάλων, θα ακολουθεί τις διαδικασίες που ισχύουν για το νυν Κολυμβητήριο (ιατρικές βεβαιώσεις, αίτηση, έκδοση κάρτας ανά μήνα ή εξάμηνο ή έτος, καταβολή αντιτίμου, όπως κάθε φορά ισχύει). Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.