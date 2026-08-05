Από σήμερα οι αιτήσεις για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

Από σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης περιοχών μουσικών σχολείων και για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026.

Οι διορισμοί αφορούν την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ποιοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση

Η πρόσκληση αφορά:

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.06, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ91.01, ΤΕ01.13 και ΤΕ16 που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β΄ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 και 4ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Γ΄1618/2023 και Γ΄1845/2023 αντίστοιχα, όπως ισχύουν)

Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, ΤΕ01.04, ΤΕ01.06, ΤΕ01.19, ΤΕ02.02 και ΤΕ16 που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 του Α.Σ.Ε.Π., (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Γ΄ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ΄ 2024/2024, Γ΄ 2415/2024, Γ΄2416 και Γ΄ 2362/2025 αντίστοιχα, όπως ισχύουν) και επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό.



Ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών ή μουσικών σχολείων θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://opsyd.sch.gr

Η προθεσμία

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για την υποβολή των αιτήσεων από την Τετάρτη 5 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026.

Αστρονομία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, επιλέγοντας τις περιοχές ή τα μουσικά σχολεία στα οποία επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

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