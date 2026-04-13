Απόδραση δυο κρατουμένων τα ξημερώματα οι οποίοι νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Τρικάλων

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στα Τρίκαλα, έπειτα από απόδραση δύο κρατουμένων από τον ειδικό θάλαμο φύλαξης του Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες, Ρομά στην καταγωγή, κατάφεραν να διαφύγουν περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η απόδραση να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι κρατούμενοι νοσηλεύονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νοσοκομείου, που προορίζεται για τη φύλαξη ατόμων υπό κράτηση.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες εξαπέλυσαν εκτεταμένες έρευνες στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό των δύο δραστών.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με τον τρόπο διαφυγής, καθώς και τα μέτρα φύλαξης που ίσχυαν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν παραλείψεις ή κενά στην επιτήρηση.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr