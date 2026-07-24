Απο τις 14:30 της Παρασκευής η κυκλοφορία των οχημάτων στο νέο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Ε65 – Ανακοίνωση της “Κεντρική Οδός”

Η Οδός Κεντρικής Ελλάδας (Κεντρική Οδός) ανακοινώνει ότι από σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 14:30, τίθενται σε πλήρη κυκλοφορία και τα 182,1 χλμ. του σύγχρονου και ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου Ε65.

Τα εγκαίνια των 46 χλμ. του βορείου τμήματος του Ε65 που υπολείπονταν, από Α/Κ Καλαμπάκας έως Α/Κ Εγνατίας, πραγματοποιήθηκαν εχθές, παρουσία Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της πολιτικής ηγεσίας, καθώς και των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, και ο αυτοκινητόδρομος παραδίδεται σήμερα σε κυκλοφορία ολοκληρωμένος από τον Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. στο 206,5 χλμ. (αρχή Ε65) έως και τον Α/Κ Εγνατίας, πλησίον Γρεβενών.

Ο Ε65 που κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ, διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου 2 λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα. Με την ολοκλήρωσή του, αναμορφώνει τις οδικές μεταφορές προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας ώθηση στο εμπόριο, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή. Με τον Ε65, συνδέεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας – που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη- με το λιμάνι του Βόλου, διευκολύνονται οι διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από την Ελλάδα προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, ενώ μειώνεται κατά περίπου 2 ώρες το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια.

Παράλληλα, με τον Ε65 το ταξίδι από τη Λαμία έως και την Εγνατία Οδό, διαρκεί μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά, η απόσταση Αθήνα-Γρεβενά και Αθήνα-Μέτσοβο μειώνεται σε μόλις 4 ώρες και η μετάβαση στην Καστοριά και στην Κοζάνη πραγματοποιείται εντός 4,5 ωρών.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65 θα παρέχονται οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες οδικής ασφάλειας και εξυπηρέτησης της Κεντρικής Οδού, οι οποίες περιλαμβάνουν

24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας

Οδικής Ασφάλειας 4ψήφιος αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 24ωρης λειτουργίας, 1075

24ωρης λειτουργίας, Δωρεάν Οδική Βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης

σε περιπτώσεις ακινητοποίησης Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 801 700 7000

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών των 182,1 χλμ. περιλαμβάνονται:

14 Ανισόπεδοι Κόμβοι & 4 Ημικόμβοι

5 δίδυμες σήραγγες , με μεγαλύτερη την Σήραγγα Τ2 μήκους 3 χλμ. (οροσειρά Όθρυος, Μοσχοκαριά)

31 Γέφυρες, με μεγαλύτερη τη Γέφυρα του Πηνειού μήκους 595 μ.

114 Άνω & Κάτω Διαβάσεις

8 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Χ.Σ.Α.), 1 προς Εγνατία και 1 προς Λαμία

4 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Κ.Ε.Σ.)

1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας

4 Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων

3 κτήρια Τροχαίας και 1 κτήριο Πυροσβεστικής

4 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ – Λιανοκλαδίου, Σοφάδων, Ράξας και Αγιόφυλλου). Σε λειτουργία αυτήν τη στιγμή ΜΟΝΟ οι ΣΕΑ Λιανοκλαδίου & Σοφάδων

1 Σημείο Εξυπηρέτησης Πελάτων (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Τρικάλων, ρεύμα προς Λαμία)

4 Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων και 5 Πλευρικοί

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