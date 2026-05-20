Απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελέυθεροι με περιοριστικούς όρους ο 18χρονος και ο ανήλικος με τα ναρκωτικά

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ανήλικος και ο 18χρονος που συνελήφθησαν στα Τρίκαλα για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Οι δύο νεαροί κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος για εμπορία ναρκωτικών ουσιών και οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στην προφυλάκισή τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, τους επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Τρικάλων, κατά την οποία οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να προμήθευσαν ποσότητα κάνναβης σε δύο ακόμη άτομα, τα οποία επίσης συνελήφθησαν.

Κατά τις έρευνες στην οικία του ανηλίκου και στην κατοχή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 146,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανηλίκου, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

