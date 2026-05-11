Αποζημιώσεις “Daniel”: Επιτάχυνση εκκαθαρίσεων στη Θεσσαλία εν όψει εκλογών

Η διαδικασία των τελικών εκκαθαρίσεων για τις αποζημιώσεις των αγροτών της Θεσσαλίας μετά τον «Daniel» φαίνεται να μπαίνει σε φάση επιτάχυνσης, καθώς κυβέρνηση και αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να κλείσουν το σύνολο των εκκρεμοτήτων και να προχωρήσουν σε συμπληρωματικές πληρωμές και διορθώσεις φακέλων που παραμένουν ανοιχτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του bankingnews.gr, από διοικητικούς και αγροτικούς κύκλους, η προσπάθεια εστιάζει στην ολοκλήρωση των τελευταίων ελέγχων και στην εκκαθάριση υπολοίπων που αφορούν τόσο καλλιέργειες όσο και ζωικό κεφάλαιο, με αρκετούς δικαιούχους να αναμένουν ακόμη το τελικό ποσό της ενίσχυσης.

Την ίδια ώρα, πολιτικοί και τοπικοί παράγοντες ερμηνεύουν την επιτάχυνση των πληρωμών στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής συγκυρίας για εκλογές τo Φθινόπωρο…

