Απεντάσσεται το έργο συντήρησης και ανακαίνισης του δημοτικού σταδίου Τρικάλων προϋπολογισμού 272.000 ευρώ

Γραφειοκρατικά προβλήματα ανέκυψαν στα έργα ανακαίνισης του δημοτικού σταδίου Τρικάλων που είχαν δρομολογηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προϋπολογισμού ύψους 272.000 ευρώ.

Σύμφωνα με σημερινή απόφαση της Περιφέρειας, «η απόφαση ένταξης της πράξης «Συντήρηση – ανακαίνιση γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Τρικκαίων» που είχε ενταχθεί στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025», ανακαλείται μετά από αίτημα του Κύριου της Πράξης, αφού δεν έχει

αναληφθεί νομική δέσμευση».

Κύριος της πράξης στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Δήμος Τρικκαίων.

Ως εκ τούτο για την ώρα παραμένει άγνωστο αν και πότε θα πραγματοποιηθούν τα έργα στο στάδιο της πόλης μας.

Γιώργος Δεληχάς, trikalaenimerosi.gr