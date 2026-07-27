Αν οριστικοποιηθεί η παραπομπή Αγοραστού για τα Τέμπη, η δίκη του αναμένεται προς το τέλος του έτους

Την ώρα που στη Λάρισα συνεχίζεται η κύρια δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία εξακολουθεί να κινείται με αργούς ρυθμούς, καθώς η διαδικασία διακόπτεται συχνά από ενστάσεις και άλλα διαδικαστικά ζητήματα που θέτουν οι διάδικοι, η πιθανότητα παραπομπής του Κώστα Αγοραστού και του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο διαμορφώνει ένα δεύτερο, εξίσου κρίσιμο, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης των Τεμπών.

Αν το Δικαστικό Συμβούλιο υιοθετήσει την εισαγγελική πρόταση, θα πρόκειται για την πρώτη δίκη ενώπιον Ειδικού Δικαστηρίου που συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών και για μια εξέλιξη με ιδιαίτερο θεσμικό και πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά η δικαστική διερεύνηση επεκτείνεται τόσο σε πρώην κυβερνητικό στέλεχος όσο και στον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αναφορικά με τους χειρισμούς που ακολούθησαν το δυστύχημα.

Η εισαγγελική πρόταση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των αποφάσεων που ελήφθησαν στον τόπο της τραγωδίας και των παρεμβάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο πολύμηνης δικαστικής έρευνας.

Εφόσον η πρόταση γίνει δεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο αναμένεται να αποφανθεί μέσα στο φθινόπωρο, ο Κώστας Αγοραστός θα βρεθεί στο εδώλιο μαζί με τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, σε μία δίκη που εκτιμάται ότι θα διεξαχθεί προς το τέλος του έτους.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr