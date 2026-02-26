Αντιπλημμυρικά έργα της ΔΕΥΑΤ για τα όμβρια ύδατα σε Αμαλίας και Στρατηγού Σαράφη

Την αντιπλημμυρική προστασία στις οδούς Αμαλίας και Στρατηγού Στέφανου Σαράφη ενισχύει η ΔΕΥΑΤ, επιλύοντας χρόνιο πρόβλημα για τα όμβρια ύδατα στους δύο δρόμους. Τις τελευταίες ημέρες εργαζόμενοι της δημοτικής επιχείρησης ανέλαβαν να διορθώσουν ένα πρόβλημα που εμφανιζόταν τις περιόδους βροχής, με τη συσσώρευση των νερών στις δύο οδούς και, κυρίως, στο σημείο «συνάντησής» τους. Το έργο επισκέφθηκαν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, για να δουν από κοντά τις εργασίες, ενημερωνόμενοι για την πορεία τους και τις λύσεις που δίνονται και σε αυτήν την περιοχή. Εξάλλου ήδη η ΔΕΥΑΤ έχει προβεί σε ανάλογες παρεμβάσεις για την ενίσχυση αντιπλημμυρικής προστασίας

– στην οδό Μετεώρων

– στην περιοχή Μπάρας (πλησίον 1ου Δημοτικου Σχολείου)

– στην περιοχή πλατείας Μαβίλη

– στο Ριζαριό.

Το έργο στο κέντρο των Τρικάλων ολοκληρώνεται σταδιακά, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο βρίσκονται και άλλα δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας.

Αμέσως μετά, η ΔΕΥΑΤ θα συνεχίσει με νέα παρέμβαση, στην περιοχή Ι.Ν. Κοσμά Αιτωλού και οδού Πατουλιάς, όπου ομοίως υφίστανται αναγκαιότητες για ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας.