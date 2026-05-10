Αντικείμενο λατρείας 90 ιστορικά οχήματα στην 1η συνάντηση στο Πάρκο Ματσόπουλου (φωτο)

Με μεράκι και αγάπη, με προσωπικό μόχθο και έξοδα, η λατρεία τρικαλινών για την ιστορία των αυτοκινήτων εκφράστηκε με την άκρως επιτυχημένη 1η Συνάντηση Ιστορικών Αυτοκινήτων.

Στον πανέμορφο χώρο του Πάρκου Ματσόπουλου, 90 οχήματα ιστορικά (δηλαδή με ηλικία άνω των 25 ετών, με ή χωρίς πινακίδες ιστορικού οχήματος) βγήκαν από γκαράζ και αυλές και έγιναν αντικείμενο λατρείας από τους φίλους και τις φίλες των παλιών αυτοκινήτων και της αυτοκίνησης γενικότερα.

Τεράστια η συμμετοχή τρικαλινών και επισκεπτών, που δεν έχαναν ευκαιρία να επεξεργαστούν νικελωμένες επιφάνειες, να θυμηθούν «το αυτοκίνητο του μπαμπά», να πουν μια ιστορία για το δικό τους πρώτο – παλιοσίερα πια – όχημα…

Εντυπωσίασαν όλα τα αυτοκίνητα, αφού κάθε ένα είχε τη χάρη του: ένα Renault Farma Σ, Triumph και MG raodsters (το δεύτερο, μάλιστα, δεξιοτίμονο), μια σε άριστης κατάσταση Mercedes Benz 200 D από το 1966, πάμπολλοι «σκαραβαίοι» σε κανονική κατάσταση άριστα συντηρημένοι, ένα παλαιότατο – του 1965 – 2CV, όμορφες Mercedes – Benz διαφορετικών εποχών (ορισμένες Ε και μία 500 SEL), ιστορική Maserati, Porsche 924, ανεπανάληπτες «μπέμπες» (και ορίτζιναλ 1802 και 2002) Alpha Romeo (όπως μία Nuova Giulia ή μία 2000), θρυλικό Toyota Starlet, ανυπέρβλητα Datsun 520, 620, λιλιπούτεια Fiat 500, ιστορικό Simca, μαγικά Golf Gti, αξεπέραστα Ford Taunus και Capri και πολλά άλλα!

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης των ιστορικών αυτοκινήτων μέσω της συγκεκριμένης προσπάθειας της Λέσχης Αυτοκινήτου Τρικάλων, ενώ μήνυμα στήριξης έδωσε και η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Εφη Λεβέντη.

Ο Δήμος Τρικκαίων, εξάλλου, μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΠΕ Τρικάλων και τον Δήμο Πύλης συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση. Χαιρετισμό απηύθυνε η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, οι αντιδήμαρχοι Μιχάλης Λάππας, Σοφία Αλεστά, Τάκης Παζαΐτης, Ζωή Παπαναστασίου, η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη, ενώ παρέστη και ο Δήμαρχος Κουρίου (Κύπρου – αδελφοποιημένος με τον Δήμο Τρικκαίων) Παντελής Γεωργίου.

Η διοργάνωση, στο κέντρο ακριβώς της Ελλάδας, συγκέντρωσε πολλούς επισκέπτες από διάφορα μέρη της χώρας (Κοζάνη, Κέρκυρα, Λαμία, Αρτα κ.α.) και, μάλιστα, δόθηκε και ειδικό βραβείο για το όχημα που έφτασε στα Τρίκαλα από την πιο μακρινή περιοχή.

Μαζί με τα αυτοκίνητα, φιλοξενήθηκαν και πανέμορφες βέσπες, ιστορικές μοτοσικλέτες (κυρίως bmw).

Από το γραφείο Τύπου