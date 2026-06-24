Αντιδράσεις στην Πύλη για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ – Ζητούν προστασία της Νότιας Πίνδου και του Γεωπάρκου UNESCO

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους φορείς και τους κατοίκους των ορεινών του Δήμου Πύλης το υπό διαβούλευση νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με συλλόγους, επαγγελματικούς φορείς, προέδρους κοινοτήτων και τον Δήμο Πύλης να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις ώστε να προστατευτεί ο ορεινός όγκος της Νότιας Πίνδου από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων.

Με κοινό υπόμνημα προς την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, τους βουλευτές και τους αρμόδιους φορείς, οι υπογράφοντες αναγνωρίζουν ότι το νέο χωροταξικό περιλαμβάνει σημαντικές δικλείδες προστασίας, όπως η απαγόρευση εγκατάστασης αιολικών σταθμών σε υψόμετρα άνω των 1.200 μέτρων, σε περιοχές Natura, Ζώνες Ειδικής Προστασίας και Περιοχές Άνευ Δρόμων.

Ωστόσο, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για το γεγονός ότι οι νέοι περιορισμοί δεν φαίνεται να εφαρμόζονται σε έργα που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης. Όπως επισημαίνουν, στην περιοχή της Νότιας Πίνδου εκκρεμούν δεκάδες αιτήσεις για αιολικά πάρκα, που αφορούν περίπου 35 βουνοκορφές σε υψόμετρα από 1.800 έως 2.200 μέτρα και εκατοντάδες ανεμογεννήτριες.

Οι φορείς κάνουν λόγο για κίνδυνο αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος, υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και ανατροπής της αναπτυξιακής προοπτικής που δημιουργεί η αναγνώριση του Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης ως Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO. Υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη του οικοτουρισμού, της κτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι ασύμβατη με τη δημιουργία μεγάλων αιολικών εγκαταστάσεων στις κορυφογραμμές της περιοχής.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης, το οποίο ζητά να αντιμετωπιστούν όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις ΑΠΕ με βάση το πνεύμα του νέου χωροταξικού πλαισίου, να αποκλειστεί η εγκατάσταση αιολικών εντός των ορίων του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO και να ληφθούν υπόψη οι αναπτυξιακές προοπτικές του ορεινού όγκου.

Οι φορείς και η δημοτική αρχή καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε διορθωτικές παρεμβάσεις πριν ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα καθορίσουν το μέλλον της Νότιας Πίνδου για τις επόμενες δεκαετίες.

Κ.Τ. trikalaenimerosi.gr

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