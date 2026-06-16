Ανταμώνουν στα Τρίκαλα οι Βλάχοι όλης της χώρας

Πραγματοποιείται στα Τρίκαλα στις 26-27 Ιουνίου το 40ο πανελλήνιο αντάμωμα Βλάχων. Πρόκειται για την κορυφαία εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Eνότητα Τρικάλων και του Δήμου Τρικκαίων.

Την Παρασκευή 26 του μηνός σύμφωνα με το πρόγραμμα, στην οδό Ασκληπιού – ομπρέλα Ζογγολόπουλου στην πόλη των Τρικάλων, θα γίνει η παρουσίαση λαϊκών δρώμενων, ηθών και εθίμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του Βλαχόφωνου Ελληνισμού.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση σε ομάδες των χορευτικών συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας. Η οργάνωση ανήκει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων με ελεύθερη είσοδο.

Προ ημερών πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα συνάντηση των αρμοδίων αρχών και εκπροσώπων από τον δήμο Τρικκαίων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, την Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων για την καλύτερη προετοιμασία του ανταμώματος, ώστε να ρυθμιστεί κάθε λεπτομέρεια της διοργάνωσης και να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εκδήλωση.

Σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μιχάλης Μαγειρίας τονίζει:

«Σκοπός μας είναι η ανάδειξη και προβολή της συνεισφοράς του Βλαχόφωνου Ελληνισμού στο ιστορικό κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της νεότερης Ελλάδας, η διατήρηση της μακραίωνης πολιτιστικής μας παράδοσης ως πολιτισμικής έκφανσης του Ελληνισμού, και η μεταλαμπάδευσή της στις νεότερες γενεές».

Αποστόλης Ζώης (ΑΠΕ-ΜΠΕ)