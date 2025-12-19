Ανοιχτό το Σαββατοκύριακο το μπλόκο του Λόγγου στον Ε65 και όλοι οι παράδρομοι

Χειρονομία καλής θέλησης από τους αγρότες των Τρικάλων για να στηρίξουν τον Μύλο των Ξωτικών και τους επαγγελματίες που πλήττονται άμεσα από τις κινητοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, ανοιχτά θα παραμείνουν τα διόδια του Ε65 στο ύψος του Λόγγου από αύριο έως και την Κυριακή, με τις μπάρες σηκωμένες, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στη γενική συνέλευση του μπλόκου. Παράλληλα, οι αγρότες θα ανοίξουν εκ νέου τα διόδια την Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυξημένη κίνηση των επισκεπτών στην περιοχή.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης το γεγονός ότι οι αγρότες των Τρικάλων, αν και είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο αποκλεισμού παραδρόμων, τελικά αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε τέτοιες κινητοποιήσεις. Όπως σημειώνουν, δεν επιθυμούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου πάρκου και στην αγορά της πόλης.

Ε.Π. trikalaenimerosi.gr