Πόλος έλξης το Χιονοδρομικό Περτουλίου – Ανοιχτό για χιονοδρομία

Πόλος έλξης για αυτό το Σαββατοκύριακο το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου, καθώς από σήμερα είναι ανοικτό για χιονοδρομία.

Οι φίλοι του σκι και όχι μόνο αναμένεται να εκδράμουν στην περιοχή όπου το ύψος του χιονιού φτάνει τα 90 εκατοστά στη βάση και την κορυφή αγγίζει τα 140 εκ., δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες.

Το σαλέ βρίσκεται κανονικά σε λειτουργία. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί χωρίς την υποχρέωση χρήσης αλυσίδων, ωστόσο συνιστάται να έχετε πάντα μαζί σας αντιολισθητικές αλυσίδες.

Τ.Π. trikalaenimerosi.gr