Ανεπανόρθωτη ζημιά στον τουρισμό της Θεσσαλίας από τα αγροτικά μπλόκα

Για «ανεπανόρθωτη ζημιά» κάνουν λόγο οι ξενοδόχοι της Θεσσαλίας και της ηπειρωτικής Ελλάδας σε προορισμούς που δεν έχουν άλλη πρόσβαση εκτός από το οδικό δίκτυο.

«Ανοίξουν, δεν ανοίξουν οι δρόμοι φέτος, τις γιορτές που περιμέναμε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων μας, είναι ζήτημα αν τελικά θα εισπράξουμε τα μισά από αυτά που θεωρούσαμε βέβαια πριν από ένα μήνα», αναφέρει ξενοδόχος από ορεινό προορισμό της βορειοδυτικής Ελλάδας. «Οι περισσότεροι από όσους δεν είχαν δώσει προκαταβολές ακύρωσαν, ενώ πολλοί από εκείνους που είχαν κάνει κατάθεση χρημάτων ζήτησαν είτε επιστροφή είτε πιστωτικό για να έρθουν άλλη εποχή», εξηγεί συνάδελφός του από το Πήλιο.

Όπως σημειώνει η Καθημερινή (Ηλίας Γ. Μπέλλος) οι μεγαλύτεροι χαμένοι από τις κινητοποιήσεις των αγροτών είναι μάλιστα όσοι διαθέτουν καταλύματα στις περιοχές που είχε πλήξει προ διετίας και ο τυφώνας «Daniel», υπογραμμίζουν κύκλοι της τουριστικής βιομηχανίας. Αυτό δεν σημαίνει πως η γενικότερη κατάσταση δεν έχει αποθαρρύνει και εκδρομείς που κανονικά θα κατευθύνονταν σε προορισμούς στους οποίους δεν υπάρχουν τόσο «σκληρά μπλόκα». Οι επιπλέον ώρες ταξιδιού με αυτοκίνητο και η γενικότερη αβεβαιότητα λειτουργούν ανασταλτικά.

Οι εκτιμήσεις για την πληρότητα των ξενοδοχείων και των ορεινών και ημιορεινών, αλλά και των παραθαλάσσιων ηπειρωτικών καταλυμάτων κατά την περίοδο των εορτών, από άνω του 80% που κινούνταν πριν ένα μήνα, έχουν υποχωρήσει πλέον στο 50% ή και χαμηλότερα, ανάλογα με την περίπτωση. «Ο μόνος τρόπος για να φτάσει κανείς εγκαίρως και σίγουρα στον προορισμό του φέτος τα Χριστούγεννα είναι με το έλκηθρο του Αη Βασίλη», αναφέρει με εμφανή σκωπτική διάθεση επαγγελματίας από τον κλάδο των τουριστικών λεωφορείων.

Είναι ίσως χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γιάννης Χατζής με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη το απόγευμα έκανε έκκληση προς όλους τους υπευθύνους για αποκατάσταση της κυκλοφορίας: «Δεν γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για την αλγεινή κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οι μόνοι όμως που σίγουρα δεν φταίνε είναι οι πελάτες μας, τα μέλη μας και οι εργαζόμενοί μας. Ζητούμε μέχρι το τέλος της ημέρας να έχει βρεθεί λύση και να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να μπει ένα τέλος στην τεράστια ταλαιπωρία που βιώνουν οι συμπολίτες μας και να περιοριστεί κατά το δυνατόν η οικονομική ζημία που υφίστανται τα μέλη μας. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν», επισήμανε.

Ο τουριστικός τομέας προσδοκά από την εορταστική περίοδο σημαντικό μέρος των ετήσιων εσόδων του και μάλιστα ο χειμερινός τουρισμός αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις σε πολλούς προορισμούς που βρίσκονται εντός του εύρους των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Προ ημερών με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ),

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) κάλεσαν τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου και της πολιτείας να προσέλθουν στον διάλογο ώστε να αποτραπεί «η δημιουργία σοβαρών επιπλοκών στο σύνολο της οικονομίας». Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι στο λιανικό εμπόριο η μεγάλη σημασία του τέταρτου τριμήνου έγκειται στο γεγονός ότι φέρνει τον υψηλότερο τζίρο της χρονιάς, φθάνοντας πέρυσι στα 19 δισ. ευρώ. «Φέτος οι επιδόσεις του τριμήνου εξελίσσονται σε στοίχημα επιβίωσης για χιλιάδες επιχειρήσεις, με τον κλάδο να προσπαθεί να ισοσκελίσει τα υπέρογκα λειτουργικά κόστη με σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, η οποία εν πολλοίς εξαρτάται από την αγοραστική κίνηση των εορτών», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση. Αλλά, φευ, από τότε μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά επιδεινώθηκε.

