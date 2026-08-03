Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία στα Τρίκαλα – Κορυφώνεται η ζέστη το Σαββατοκύριακο

Η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας θα αποτελέσει το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες στα Τρίκαλα και στην περιοχή της Θεσσαλίας, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο παρατεταμένης ζέστης με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια.

Τα μελτέμια θα εξακολουθήσουν να πνέουν στο Αιγαίο, χωρίς όμως να εμφανίζουν τις πολύ ισχυρές εντάσεις των προηγούμενων ημερών, ενώ η έλλειψη βροχοπτώσεων και οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η πιο θερμή περίοδος της εβδομάδας τοποθετείται το Σάββατο και την Κυριακή. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή στη δυτική, κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, με τιμές που ενδέχεται να φτάσουν τους 39 με 40 βαθμούς.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, η εικόνα του καιρού δεν θα αλλάξει σημαντικά την Τρίτη, καθώς οι αίθριες συνθήκες θα διατηρηθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στα ορεινά θα εμφανιστούν λίγες νεφώσεις, ενώ μόνο στα βορειοδυτικά ορεινά υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν σύντομες τοπικές μπόρες.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή ενίσχυση και θα επηρεάσουν μεγαλύτερο τμήμα της θαλάσσιας περιοχής, φτάνοντας τα 6 μποφόρ και τοπικά στο κεντρικό, ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να μεταβληθεί αισθητά, με εξαίρεση τα ανατολικά, όπου θα σημειώσει μικρή άνοδο έως έναν βαθμό και θα κυμανθεί μεταξύ 35 και 37 βαθμών.

Τετάρτη: Διατηρείται η ζέστη στα ηπειρωτικά

Παρόμοιες θα παραμείνουν οι καιρικές συνθήκες και την Τετάρτη, με τον καιρό να είναι γενικά αίθριος και μόνο στα βόρεια ορεινά να υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες.

Τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο με ένταση 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ, κυρίως στην περιοχή του Κάβο Ντόρο. Παράλληλα, ισχυρότεροι άνεμοι θα επικρατήσουν στην Εύβοια και στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, όπου κατά τόπους θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, κυμαινόμενες στις περισσότερες περιοχές από 35 έως 37 βαθμούς, ενώ σε τοπικό επίπεδο στα ηπειρωτικά δεν αποκλείεται να φτάσουν τους 38 με 39 βαθμούς.

Πέμπτη: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Το ίδιο σκηνικό θα συνεχιστεί και την Πέμπτη, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν στο Αιγαίο με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ, επηρεάζοντας και την Εύβοια καθώς και την ανατολική Αττική.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή άνοδο, με τις περισσότερες περιοχές να καταγράφουν μέγιστες τιμές από 36 έως 38 βαθμούς. Τοπικά στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 βαθμούς, ενώ στις πιο κλειστές και ευπαθείς στη ζέστη περιοχές δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες.

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Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Συνολικά, η εβδομάδα θα κυλήσει με παρατεταμένη ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και ελάχιστα φαινόμενα. Τα μελτέμια θα παραμείνουν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού στο Αιγαίο, ωστόσο η έντασή τους θα είναι αισθητά μικρότερη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, η συνεχόμενη απουσία βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ξήρανση της βλάστησης. Ως αποτέλεσμα, παρά την εξασθένηση των ανέμων, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα εξακολουθήσουν να είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, καθώς η καύσιμη ύλη θα γίνεται ολοένα πιο εύφλεκτη, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αυξημένη προσοχή σε ολόκληρη τη χώρα.

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