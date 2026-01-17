Ανατροπή φορτηγού στον δρόμο Καλαμπάκας – Παναγίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Καλαμπάκας – Παναγίας, στο ύψος της Πεύκης, όταν νταλίκα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες ρύθμισαν την κυκλοφορία, καθώς το όχημα είχε καταλάβει μέρος του οδοστρώματος. Από το ατύχημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την Ε.Ο. Μουργκανίου – Γρεβενών έως τον Α/Κ Μαλακασίου (όρια νομού μας με νομό Ιωαννίνων), λόγω ανατροπής Δ.Χ.Φ. οχήματος επ’ αυτής στο ύψος της Τ.Κ. Κορυδαλλού, σήμερα Σάββατο 17/01/2026 και κατά τις ώρες από 10:30΄ έως 14:00΄.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Νικόλαος Γκιάτας (Μούρης) stagon.gr