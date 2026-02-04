Αναστέλλονται λόγω πένθους οι χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας για καρναβαλικές εκδηλώσεις

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον άδικο χαμό εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους σε πρόσφατο εργατικό δυστύχημα σε εργοστάσιο της περιοχής των Τρικάλων.

Σε ανακοίνωση που υπογράφει η αντιπεριφερειάρχης Χρύσα Ντιντή αναφέρεται: “Σε ένδειξη πένθους, σεβασμού και συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων, η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων αποφασίζει να αναστείλει τη χρηματοδότηση και τη συμμετοχή της σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καρναβαλικές δράσεις και κάθε άλλη προγραμματισμένη εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα που περιλαμβάνεται στο τρέχον πρόγραμμα μέχρι την παρέλευση χρονικού διαστήματος σαράντα ( 40) ημερών από το τραγικό γεγονός. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων στέκονται με σεβασμό και ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή”.