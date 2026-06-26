Αναστάτωση στο κέντρο της Καλαμπάκας – Νέα προσαγωγή άνδρα μετά από επιθετική συμπεριφορά

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της Καλαμπάκας, όταν άνδρας φέρεται να επέδειξε ανεξήγητη επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκες και άνδρες, τόσο στον χώρο της λαϊκής αγοράς όσο και σε καταστήματα της πόλης.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως πρόκειται για το ίδιο άτομο που είχε απασχολήσει πρόσφατα τις Αρχές για υπόθεση παρενόχλησης νεαρών κοριτσιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας προσήχθη εκ νέου στο Αστυνομικό Τμήμα.

Παράλληλα, όσοι πολίτες θεωρούν ότι υπήρξαν θύματα επιθετικής συμπεριφοράς ή άλλης παράνομης πράξης από το συγκεκριμένο άτομο, μπορούν να απευθυνθούν στο Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να ενημερώσουν τις Αρχές και, εφόσον το επιθυμούν, να προβούν στις νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται.

stagonnews.gr