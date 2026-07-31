Αναπτυξιακό «πακέτο» για την Φαρκαδόνα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε μια περίοδο που οι τοπικές κοινωνίες αναζητούν απτή στήριξη, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει σε πρώτο πλάνο την καθημερινότητα των πολιτών.

Έτσι, μετατρέπει τους δημόσιους πόρους σε κοινωνικό έργο αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι παρά τις οικονομικές προκλήσεις, η ισότιμη στήριξη του πολίτη παραμένει η πρώτη και κυριότερη προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη η σύμβαση για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ» μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αναδόχου εταιρείας με υπογεγραμμένο κόστος 900.000 ευρώ, αναπροσαρμοσμένο για την πλήρη κάλυψη των αναγκών. Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 18 μηνών, με ορίζοντα παράδοσης το τέλος του 2027 μέσω πόρων του ΠΠΑ.

Δημ. Κουρέτας

Δίνοντας το στίγμα της πολιτικής που ακολουθείται για την περιφερειακή ανάπτυξη, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, απαντώντας και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων τόνισε: «Τα ζητήματα της καθημερινής ζωής είναι τα ίδια για όλους τους δήμους και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, παρά τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες. Για την Περιφέρεια, η πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές δεν είναι προνόμιο των λίγων, αλλά δικαίωμα κάθε δημότη».

Ωστόσο, το νηπιαγωγείο της Φαρκαδόνας δεν αποτελεί μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά εντάσσεται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής. Στο ίδιο αναπτυξιακό πακέτο, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας «περιλαμβάνεται η κατασκευή του Κολυμβητηρίου, με προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ κι ένα κονδύλι ύψους 400.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση ποικίλων πολιτιστικών προγραμμάτων, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την πνευματική ζωή του τόπου. Το πακέτο συμπληρώνεται από την προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας, θωρακίζοντας τον δήμο απέναντι σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές. Η χρηματοδότηση αυτών των πολυεπίπεδων παρεμβάσεων εξασφαλίζεται από ένα μείγμα πόρων, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ευρωπαικών προγραμμάτων.

Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων

Η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χ. Ντιντή τόνισε: «Να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Δημ. Κουρέτα που ικανοποίησε ένα μεγάλο αίτημα της Φαρκαδόνας, ένα έργο πολύ σημαντικό για την περιοχή με προϋπολογισμό περίπου 1.000.000. Υλοποιείται αυτή τη στιγμή, το περιμένουν όλοι με πολλή χαρά, και σύντομα θα ανακοινώσουμε και άλλα έργα στη Φαρκαδόνα, όπως έχουμε κάνει ήδη μέχρι τώρα και σε συνεργασία με τον δήμο. Ευχόμαστε η Φαρκαδόνα να γίνει μια περιοχή όπως αξίζει και όπως της ταιριάζει» .

Δήμαρχος Φαρκαδόνας

«Είναι μια σημαντική στιγμή αυτή, σήμερα που υπογράφηκε αυτή η σύμβαση», τόνισε με τη σειρά του ο δήμαρχος Φαρκαδόνας κ. Σ. Αγναντής προσθέτοντας: «Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό, γιατί θα δώσει μια άλλη ποιότητα στη Φαρκαδόνα, για το οποίο ταλαιπωρηθήκαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά επιτέλους έγινε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Περιφερειάρχη και την Αντιπεριφερειάρχη, γιατί κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε αυτό το σχολείο να ξαναλειτουργήσει. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που έχουν συμβάλει στην εξέλιξη αυτή και εύχομαιτα παιδιά μας να έχουν μια άλλη ποιότητα ζωής πολύ σύντομα».

Το έργο

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη σύμβαση προβλέπονται εργασίες για την αναβάθμιση του κτιρίου του παιδικού σταθμού Φαρκαδόνας και την δημιουργία νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Δήμο Φαρκαδόνας. Το υφιστάμενο κτίριο του παιδικού σταθμού συνολικής επιφάνειας 460,55 m2, το οποίο βρίσκεται σε γήπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Φαρκαδόνας, έκτασης 2.326,70 m2, επί των οδών Κανάρη – Αντιστάσεως και Πεζόδρομου εντός του πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Φαρκαδόνας και στο Ο.Τ. –Δήμου Φαρκαδόνας, είναι ισόγειο κτίριο το οποίο λειτουργούσε έως τον Σεπτέμβριο του έτους 2023 ως Παιδικός Σταθμός. Το κτίριο υπέστη σημαντικές ζημιές και τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή το διάστημα από την 4η έως την 10η Σεπτεμβρίου 2023 (φαινόμενο Daniel). Ως εκ τούτου προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης των βλαβών και αναβάθμισης, για την επαναλειτουργία του Παιδικού Σταθμού, οι οποίες στοχεύουν πρωταρχικά, να λύσουν λειτουργικά προβλήματα του κτιρίου (προσβασιμότητα, λουτρό ΑΜΕΑ, γείωση, πυροπροστασία, αντικεραυνική προστασία κλπ) σε συνδυασμό με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, παράλληλα όμως μετατρέπουν μέρος του κτιρίου σε βρεφονηπιακό σταθμό.