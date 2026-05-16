Αναδιάρθρωση των παροχών κοινωνικής μέριμνας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Με βασικό γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία και στόχευση την αποϊδρυματοποίηση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη μετάβαση της φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και οικογένειας.

Το σχέδιο επιτρέπει σε άτομα με αναπηρία να ζουν σε διαμερίσματα ενταγμένα στον κοινωνικό ιστό, δηλαδή Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ενώ για τα άτομα με ψυχικά νοσήματα προβλέπει Κέντρα Ημέρας.

Ειδικότερα, με την έκδοση της Πρόσκλησης, η Περιφέρεια χρηματοδοτεί με 3 εκατομμύρια ευρώ, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μέσα από το πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-27» του ΕΣΠΑ και με άξονα προτεραιότητας «Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (ΕΤΠΑ)», με στόχο την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Η δράση αφορά στη δημιουργία μονάδων κοινωνικής μέριμνας του τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης οι οποίες εντάσσονται στην εθνική πολιτική αποϊδρυματοποίησης. Ειδικότερα, αφορά στη δημιουργία Κέντρων Ημέρας (ΚΗ) ψυχικής υγείας και Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ΑμεΑ.

Χρηματοδοτείται η δημιουργία κτιριακών υποδομών και ξενοδοχειακού εξοπλισμού υποστήριξης φροντίδας ωφελουμένων, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τεχνικών μελετών. Οι υποδομές σε επίπεδο κοινότητας θα συγχρηματοδοτούνται για να στηρίξουν την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης.

Παράλληλα με τον κύριο στόχο που είναι η προώθηση της αποϊδρυματοποίησης και της κοινωνικής ένταξης, η δράση συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων. Η δημιουργία κατάλληλων δομών, όπως για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), διευκολύνει πέρα από τα άμεσα ωφελούμενα και ευάλωτα άτομα, έμμεσα όσους αποδεσμεύονται από την φροντίδα τους, που κυρίως είναι γυναίκες, προσφέροντας χρόνο για εργασία και προσωπική ανάπτυξη. Οι προς χρηματοδότηση δομές θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη χαρτογράφηση αναγκών δομών και υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Όλες οι υπηρεσίες ή και επενδύσεις θα απευθύνονται στο σύνολο των περιθωριοποιημένων ομάδων και δεν θα διατηρούν ή οδηγούν σε διαχωρισμό και απομόνωσή τους. Οι δομές θα βρίσκονται εντός του αστικού ιστού και θα είναι εύκολα προσβάσιμες με τις δημόσιες συγκοινωνίες και σε κάθε περίπτωση σύμφωνες με το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας τους.