Αναδεικνύεται το ιστορικό “Γεφύρι του Ψύρρα” – Πιο εύκολα προσβάσιμο μετά την ολοκλήρωση του Ε65

Σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία και ανάδειξη ενός ακόμη ιστορικού μνημείου του τόπου υλοποιεί ο Δήμος Μετεώρων, ο οποίος, σε στενή συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς, συνεχίζει τις παρεμβάσεις στο ιστορικό Γεφύρι του Ψύρρα, ένα από τα σημαντικότερα πέτρινα γεφύρια της περιοχής.

Το εντυπωσιακό δίτοξο γεφύρι βρίσκεται στο χωριό Ψήλωμα, το οποίο ανήκει στην Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς του Δήμου Μετεώρων, και γεφυρώνει τον ποταμό Ίωνα, παραπόταμο του Πηνειού, μέσα σε μια καταπράσινη τοποθεσία σε υψόμετρο 480 μέτρων. Βρίσκεται πολύ κοντά στον δρόμο Καλαμπάκα – Δεσκάτης, περίπου 300 μέτρα μετά τη διασταύρωση για το Ψήλωμα και σε απόσταση 33 χιλιομέτρων από την Καλαμπάκα. Με την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το μνημείο γίνεται πλέον ακόμη πιο εύκολα προσβάσιμο, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ανάπτυξη του φυσιολατρικού και πολιτιστικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων: «Η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της δημοτικής μας αρχής. Τα πέτρινα γεφύρια του Δήμου Μετεώρων δεν είναι απλώς μνημεία μιας άλλης εποχής, αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες της ιστορίας, της παράδοσης και της ταυτότητάς μας. Με τις μικρές αλλά ουσιαστικές δυνάμεις που διαθέτουμε, προσπαθούμε καθημερινά να αναδείξουμε και να φέρουμε ξανά στο φως αυτόν τον ανεκτίμητο ιστορικό πλούτο. Η συνεργασία μας με τις Τοπικές Κοινότητες είναι καθοριστική και αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας».

Πρόκειται, σύμφωνα με στοιχεία της δημοτικής αρχής, για ένα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής δίτοξο πέτρινο γεφύρι, με το δεύτερο, μικρότερο τόξο να λειτουργεί ως ανακουφιστικό. Είναι κατασκευασμένο από ψαμμιτικό πέτρωμα της περιοχής, ενώ σύμφωνα με την τοπική παράδοση ο πρωτομάστοράς του καταγόταν από την Καστοριά και ήταν το ίδιο πρόσωπο που έχτισε και αγιογράφησε τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ψήλωμα. Για δεκαετίες αποτέλεσε τη βασική σύνδεση της Καλαμπάκας με τη Δεσκάτη και ένα από τα σημαντικότερα περάσματα των καραβανιών που συνέδεαν τα Βαλκάνια με την κεντρική και νότια Ελλάδα.

Η ιστορική και αρχιτεκτονική του αξία έχει αναγνωριστεί επίσημα, καθώς έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του μνημείου, ο Δήμος Μετεώρων και η Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς έχουν προχωρήσει τα τελευταία δυόμισι χρόνια σε σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων για την ανάδειξή του. Αρχικά πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος καθαρισμός από την πυκνή βλάστηση, η οποία επί σειρά ετών είχε σχεδόν εξαφανίσει το γεφύρι από το φυσικό τοπίο. Τις τελευταίες ημέρες ολοκληρώθηκε και η τοποθέτηση φωτισμού, ώστε το ιστορικό μνημείο να αναδεικνύεται και κατά τις βραδινές ώρες, βελτιώνοντας παράλληλα την αισθητική εικόνα και την επισκεψιμότητα της περιοχής.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν μέρος της συνολικής στρατηγικής του Δήμου Μετεώρων για την προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη των ιστορικών πέτρινων γεφυριών που βρίσκονται σε όλη την έκτασή του. Μέσα από τη στενή συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες και αξιοποιώντας τη δυναμική του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Μετεώρων – Πύλης, ο Δήμος επιδιώκει να αναδείξει τον μοναδικό αυτό πολιτιστικό πλούτο, δημιουργώντας νέους προορισμούς πολιτισμού και φύσης και εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος καταλήγει τονίζοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ασπροκκλησιάς, Βασίλη Πινιάρα, με τον οποίο συνεργαστήκαμε άριστα τόσο για τον καθαρισμό του Γεφυριού του Ψύρρα όσο και για την εγκατάσταση του νέου φωτισμού. Με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 να φέρνει πλέον τον Δήμο Μετεώρων ακόμη πιο κοντά σε χιλιάδες επισκέπτες, έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να αναδείξουμε κάθε ιστορικό μνημείο και κάθε γωνιά του τόπου μας. Στόχος μας είναι όλα τα ιστορικά πέτρινα γεφύρια της περιοχής να αποκτήσουν ξανά τη θέση που τους αξίζει και να αποτελέσουν σημεία αναφοράς για την ιστορία, τον πολιτισμό και την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Μετεώρων».

Aπ. Ζώης (ΑΠΕ – ΜΠΕ)