Αναβαθμίζονται τα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας με νέο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό

Στην αναβάθμιση του ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού στα Κέντρα Υγείας προχωρά η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του διοικητή κ. Φώτη Σερέτη ” στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση Ιατρικού Εξοπλισμού Π.Φ.Υ – Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Μονάδων Διαχείρισης Χρονίων Παθήσεων», της Δράσης 16755 – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και έχει χρονική διάρκεια υλοποίησης έως την 30.06.2026, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει να παραλαμβάνει μέρος του υπό προμήθεια εξοπλισμού κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμβασιοποίησής τους, ποσού 4.785.995,26 ευρώ.“
|ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
|ΣΥΜΒΑΣΗ/ΤΜΗΜΑ
|ΕΙΔΟΣ
|ΠΟΣΟΤΗΤΑ
|ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
|ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
|ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ
|76
|ΥΓΡΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ
|22
|206.350,00
|255.874,00
|ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ (ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ)
|1
|ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
|3
|60/1.1
|ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ
|4
|56.800,00
|70.432,00
|60/1.2
|ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
|4
|61/1.1
|ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ)
|4
|48.000,00
|59.520,00
|61/1.2
|ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
|4
|62/3
|ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
|294
|3.400,00
|999.600,00
|1.239.504,00
|63/4.1
|ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ VORTEX
|30
|189.620,00
|235.128,80
|63/4.2
|ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ
|32
|63/4.3
|ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ
|35
|63/4.4
|ΟΠΤΙΚΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
|23
|63/4.5
|ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ
|34
|64/5.1
|ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΑΠΛΗ
|277
|1.027.800,00
|1.274.472,00
|64/5.2
|ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ
|98
|65/6.1
|ΨΥΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 120 ΛΙΤΡΑ
|302
|282.200,00
|349.928,00
|65/6.2
|ΨΥΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 310 ΛΙΤΡΑ
|17
|66/7
|ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ)
|230
|1.580,00
|363.400,00
|450.616,00
|67/8
|ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ)
|4
|4.500,00
|18.000,00
|22.320,00
|68/9.1
|ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 3 ΚΑΝΑΛΟΣ
|151
|231.150,00
|286.626,00
|68/9.2
|ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 12 ΚΑΝΑΛΟΣ
|5
|69/10.1
|ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
|46
|219.550,00
|272.242,00
|69/10.2
|ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
|43
|70/11
|ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ
|2
|12.000,00
|24.000,00
|29.760,00
|ΣΥΝΟΛΟ
|3.460.120,00
|4.290.548,80
|161
|ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ
|4
|87.945,00
|109.051,80
|ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
|11
|175
|ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ
|44
|105.258,60
|130.520,66
|ΖΥΓΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ
|17
|ΑΜΕΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ
|44
|ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ
|44
|ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
|3.859.673,60
|4.785.995,26