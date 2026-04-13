Ανήλικος στα Τρίκαλα εντοπίστηκε από την αστυνομία με ποσότητα χασίς – Συνελλήφθη και η μητέρα του

Νέο περιστατικό που προκαλεί ανησυχία καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα (13/04/2026) στα Τρίκαλα, με πρωταγωνιστή ανήλικο που εντοπίστηκε να κατέχει μικροποσότητα κάνναβης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος ελέγχθηκε από αστυνομικούς και στην κατοχή του βρέθηκε η ναρκωτική ουσία, με αποτέλεσμα να προσαχθεί και στη συνέχεια να συλληφθεί. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά αντίστοιχων υποθέσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, φέρνοντας στο προσκήνιο το ζήτημα της χρήσης ουσιών από ανηλίκους.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η επαφή των ανηλίκων με ουσίες όπως η κάνναβη εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα, με βασικούς παράγοντες: την εύκολη πρόσβαση, την επιρροή του κοινωνικού, περιβάλλοντος, την έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης και πρόληψης.

Σύμφωνα με στοιχεία ευρωπαϊκών ερευνών, ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών έχει δοκιμάσει κάποια μορφή ουσίας πριν την ενηλικίωση, με την κάνναβη να αποτελεί τη συνηθέστερη επιλογή.

Ο ρόλος της οικογένειας και της πρόληψης

Οι αρχές και οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η πρόληψη ξεκινά από το οικογενειακό περιβάλλον, με την επίβλεψη, την επικοινωνία και την έγκαιρη ενημέρωση να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Παράλληλα, κρίσιμη θεωρείται και η συμβολή της εκπαίδευσης και των κοινωνικών δομών, ώστε να περιοριστεί η διάδοση του φαινομένου και να ενισχυθεί η προστασία των ανηλίκων.

Η νέα σύλληψη ανηλίκου στην πόλη μας έρχεται να υπενθυμίσει την ανάγκη επαγρύπνησης, καθώς η χρήση ουσιών σε νεαρές ηλικίες αποτελεί ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα με πολλαπλές προεκτάσεις.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

“Συνελήφθη, σήμερα (13-04-2026) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, ανήλικος ημεδαπός, διότι κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη αποξηραμένη, βάρους -1,7- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Επιπλέον, συνελήφθη ημεδαπή γυναίκα-μητέρα του για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.”.

