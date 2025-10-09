Αμετάβλητο το επίδομα θέρμανσης – Πάνω από 1.000 ευρώ στα ορεινά των Τρικάλων

Η αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης έχει ξεκινήσει, καθώς στις 15 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης σε τιμή που αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 1,15 ευρώ το λίτρο.

Πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά θα λάβουν φέτος οικονομική ενίσχυση έως 1.200 ευρώ, με το ύψος του επιδόματος και τα κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα.

Η ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει την πλατφόρμα myΘέρμανση εντός του Νοεμβρίου μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις ενώ οι δικαιούχοι θα δουν την προκαταβολή του επιδόματος πριν από τα Χριστούγεννα.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2025–2026 αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου ενώ το συνολικό κονδύλι αναμένεται να υπερβεί τα 195 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμοι, έγγαμοι, μονογονεϊκές οικογένειες ή σε σύμφωνο συμβίωσης, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση.

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, αυξάνεται κατά 25% και φτάνει έως 1.000 ευρώ, ενώ στα πιο ψυχρά σημεία της χώρας μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ.

(*) Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών, στις ορεινές περιοχές του νομού Τρικάλων, το ποσό φτάνει τα 1.000 ευρώ (Ελάτη κ.α) και τα 1.200 ευρώ στο Περτούλι, όπου ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 και προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25%

trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από insider.gr)