Αλλάζει το gov.gr: Έρχεται το «gov.gr Messenger» και νέα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση

Το gov.gr αλλάζει σελίδα και περνά σε μια πιο προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για πολίτες και επιχειρήσεις. Επιπλέον, τίθεται σε λειτουργία το «gov.gr Μessenger» και δημιουργείται ένα νέο ασφαλές κανάλι επικοινωνίας.

Το σύνολο πλέον των Δημόσιων Φορέων αποκτούν τη δυνατότητα να αποστέλλουν ενημερώσεις, ειδοποιήσεις και μηνύματα απευθείας στον πολίτη, ο οποίος μέχρι σήμερα λάμβανε περιορισμένο αριθμό μηνυμάτων και για πολύ συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως η απόδοση Προσωπικού Αριθμού ή οι ενημερωτικές καμπάνιες Υπουργείων. Πρόκειται για μια νέα εμπειρία χρήστη που αποτελεί μέρος του ευρύτερου έργου του «CRM».

Οι πολίτες κατά την επίσκεψή τους στο gov.gr, ταυτοποιούνται πλέον μόνο μια φορά με κωδικούς taxisnet, χωρίς να απαιτείται επανειλημμένως καταχώριση των διαπιστευτηρίων τους. Με τον τρόπο αυτό, χρησιμοποιούν εξατομικευμένες δυνατότητες, όπως τη «Θυρίδα Πολίτη», τις «Υπηρεσίες μου» και τους «Φορείς μου», καθώς και τις 2.268 υπηρεσίες της «Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου».

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται για συγκεκριμένο αριθμό υπηρεσιών, ο οποίος σταδιακά θα αυξάνεται. Ενδεικτικά οι διαθέσιμες υπηρεσίες αφορούν στις πλέον δημοφιλείς, όπως Υπεύθυνη Δήλωση, Εξουσιοδότηση, Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου, Ιδιωτικό Συμφωνητικό, Δημοτολογικά και Ληξιαρχικά Πιστοποιητικά κ.α. Επιπλέον, μπορούν να αποθηκεύσουν στο προσωπικό τους προφίλ υπηρεσίες που χρησιμοποιούν πιο συχνά.

Οι χρήστες στην κατηγορία «Θυρίδα Πολίτη» και ακολούθως, στην υποκατηγορία «Τα μηνύματά μου» βρίσκουν το «gov.gr Messenger», όπου οι φορείς του Δημοσίου αποστέλλουν άμεσα και οργανωμένα, μηνύματα, ενημερώσεις και ειδοποιήσεις για θέματα που τους αφορούν.

Επισημαίνεται ότι η απευθείας επικοινωνία, μέσω του «gov.gr Messenger», περιορίζει σημαντικά την αποστολή SMS ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που εμπεριέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες κακόβουλου λογισμικού, ενώ μειώνεται δραστικά και το κόστος αποστολής SMS.

Επιπλέον, η αναβαθμισμένη έκδοση του «Gov.gr Wallet» ενσωματώνει τη λειτουργία του «gov.gr Messenger», παρέχοντας στους χρήστες πρόσβαση στα μηνύματά τους και από το ψηφιακό τους πορτοφόλι, ενώ για κάθε νέο μήνυμα λαμβάνουν αυτόματα ειδοποίηση (push notification). Με τον τρόπο αυτό, η ψηφιακή αλληλεπίδραση με το Δημόσιο γίνεται πιο ασφαλής, πιο απλή και πιο άμεση.

Στις νέες λειτουργίες του gov.gr προστίθεται και η αξιολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου. Οι πολίτες μετά την ολοκλήρωση χρήσης κάθε υπηρεσίας, έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν μια φόρμα αξιολόγησης, συμβάλλοντας ενεργά στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το gov.gr και το «gov.gr Messenger» θα εμπλουτίζονται διαρκώς με νέες υπηρεσίες και δυνατότητες, ώστε σταδιακά όλο και περισσότερες συναλλαγές με το Δημόσιο να ολοκληρώνονται πιο φιλικά και πιο γρήγορα.

Η υλοποίηση του νέου gov.gr και του gov.gr Messenger έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Τεχνολογίας Υποδομών και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.