Αλλάζει ο τρόπος καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων: “Πρώτα ελέγχουμε, μετά πληρώνουμε” ξεκαθάρισαν Σχοινάς -Πιτσιλής

Με πληρωμές άνω των 2,2 δισ. ευρώ προς περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους μέσα στο 2026 επιχειρεί η ΑΑΔΕ να «τρέξει» το restart του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργοποιώντας παράλληλα νέο μοντέλο ελέγχων, διασταυρώσεων και ανακτήσεων για προβληματικές ή αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις προηγούμενων ετών.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τον νέο σχεδιασμό του οργανισμού, ο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής παρουσίασαν το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το 2026, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος είναι να συνεχιστούν χωρίς προβλήματα οι ενισχύσεις προς τους πραγματικούς δικαιούχους, αλλά πλέον με αυστηρότερους ελέγχους πριν και μετά τις πληρωμές.

Συνέντευξη τύπου ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ – για την εξέλιξη των πληρωμών στον αγροτικό τομέα

Ήδη μέσα στο πρώτο εξάμηνο έχουν καταβληθεί 259 εκατ. ευρώ σε 166.000 δικαιούχους για βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική, νέους αγρότες, συνδεδεμένες ενισχύσεις για βαμβάκι και αραβόσιτο, εξισωτική και ειδικά προγράμματα.

Το μεγάλο κύμα πληρωμών έρχεται τώρα μέσα στον Μάιο και τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

τον Μάιο προγραμματίζονται περίπου 297 εκατ. ευρώ σε περίπου 161.000 δικαιούχους για οικολογικά σχήματα, συνδεδεμένες και εκκρεμότητες προηγούμενων ετών,

ενώ τον Ιούνιο θα ακολουθήσουν ακόμη περίπου 510 εκατ. ευρώ σε περίπου 457.000 δικαιούχους για βιολογικά, νιτρορύπανση, δάσωση, εξισωτική, οικολογικά σχήματα, μικρά νησιά Αιγαίου και βασικές ενισχύσεις.

Συνολικά, οι πληρωμές Μαΐου και Ιουνίου φτάνουν τα 807 εκατ. ευρώ, ενώ το πρώτο εξάμηνο του έτους αναμένεται να κλείσει με συνολικές ενισχύσεις 1,065 δισ. ευρώ.

Για το δεύτερο εξάμηνο προβλέπονται ακόμη 1,166 δισ. ευρώ πληρωμών, με περίπου 120 εκατ. ευρώ να καταβάλλονται από Ιούλιο έως Οκτώβριο, 499 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο και ακόμη 555 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.

Η ΑΑΔΕ ξεκαθάρισε επίσης ότι οι καταχωρήσεις για τα συνδεδεμένα καθεστώτα που έγιναν έως τις 12 Μαΐου εντάσσονται στις πληρωμές Μαΐου, ενώ οι επόμενες θα μεταφερθούν στις πληρωμές Ιουνίου.

Παράλληλα, έως τα μέσα Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει και η νέα αίτηση ΟΣΔΕ, ενώ στον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται και νέες ψηφιακές διασταυρώσεις μέσω myDATA για προϊόντα όπως γάλα, κρέας, μέλι, λάδι και πατάτες.

Παράλληλα αλλάζει πλήρως και το μοντέλο ελέγχων.

Ο κ. Πιτσιλής ξεκαθάρισε ότι η λογική πλέον είναι «ελέγχουμε και πληρώνουμε», εξηγώντας ότι αρκετές καθυστερήσεις – κυρίως στα οικολογικά σχήματα – οφείλονται στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως είπε, οι έλεγχοι δεν σταματούν με την πληρωμή, αλλά συνεχίζονται και μετά την καταβολή των ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει ειδοποιητήρια για επιστροφές χρημάτων από ελέγχους που έγιναν για επιδοτήσεις του 2024.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ διευκρίνισε ότι οι ανακτήσεις χρημάτων δεν αποτελούν νέο μέτρο αλλά διαδικασία που εφαρμόζεται κάθε χρόνο και περίπου στον ίδιο χρονικό ορίζοντα, δηλαδή έως και 18 μήνες μετά τους σχετικούς ελέγχους.

Οι παραγωγοί που λαμβάνουν ειδοποίηση μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώ αν αυτή απορριφθεί ή δεν κατατεθεί, τα ποσά θα συμψηφίζονται με επόμενες ενισχύσεις.

Η ενημέρωση γίνεται κυρίως μέσω του myAADE, με την ΑΑΔΕ να καλεί τους αγρότες να ελέγχουν συχνά τα μηνύματά τους στην πλατφόρμα, καθώς αρκετοί δεν ενημερώνονται από τα email που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει σημαντικά νωρίτερα και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ενώ το ποσοστό ολοκλήρωσης των ελέγχων για το 2025 είχε ήδη φτάσει το 99,8% έως τα τέλη Απριλίου.

«Αυτή η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη», ανέφερε ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο νέο μοντέλο ελέγχων και πληρωμών υπό την ΑΑΔΕ, τονίζοντας ωστόσο ότι «οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν και μεγάλες αποφάσεις». Όπως είπε, «το πάρτι για τους επιτήδειους τελείωσε», ξεκαθαρίζοντας ότι οι πληρωμές θα συνεχιστούν «στους πραγματικούς δικαιούχους, με διαφάνεια, γρήγορα και έγκυρα».

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ προχωρά και στην ανάπτυξη του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), μέσω του οποίου θα διασυνδεθούν τα στοιχεία του Ε9 και του ΑΤΑΚ με το Κτηματολόγιο και τον ΚΑΕΚ κάθε ακινήτου, ώστε να υπάρχει πλήρης γεωχωρική εικόνα για ιδιοκτησίες, χρήσεις και μισθώσεις. Όπως εξήγησε ο Γιώργος Πιτσιλής, το νέο σύστημα θα επιτρέπει μεταξύ άλλων την καταγραφή ιδιοχρησιμοποίησης, μίσθωσης και βιοκαλλιέργειας αγροτικής γης, ενώ θα αξιοποιούνται ακόμη περισσότερο δορυφορικά δεδομένα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τους ελέγχους των αγροτικών εκτάσεων.

Ο κ. Πιτσιλής ρωτήθηκε και για τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι η ΑΑΔΕ δεν έχει επίσημη γνώση της σχετικής δικογραφίας και ότι οι διαδικασίες δεν μπορούν να κινούνται «κατά διακριτική ευχέρεια». Όπως ανέφερε, η έρευνα διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ και οποιεσδήποτε πειθαρχικές ή άλλες ενέργειες θα εξεταστούν όταν ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία και διαβιβαστούν επίσημα τα στοιχεία. «Δεν είμαστε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Είμαστε δημόσια αρχή. Εφαρμόζουμε τον νόμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από protothema.gr)