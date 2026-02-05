Ακυρώνονται στα Τρίκαλα και στους άλλους δήμους οι αποκριάτικες εκδηλώσεις

Το βαρύ πένθος για την Βιολάντα, δεν αφήνει περιθώρια για καρναβαλικές εκδηλώσεις. Ήδη ο δήμος Τρικκαίων εξέδοσε σχετική ανακοίνωση:

Ο Δήμος Τρικκαίων, με απόφαση του Δημάρχου Νίκου Σακκά, ακυρώνει τις εορταστικές αποκριάτικες εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει να διοργανώσει ή να συνδιοργανώσει.

Η απόφαση ελήφθη με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη των νεκρών εργαζομένων στο τραγικό δυστύχημα της 26ης Ιανουαρίου 2026 στην εταιρεία «ΒΙΟΛΑΝΤΑ».

Παρόμοιες αποφάσεις έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν από τους υπόλοιπους τρεις Τρικαλινούς δήμους.

trikalaenimerosi.gr