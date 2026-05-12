Ακρόβαθρα και καθαρισμός κοίτης οι νέες εργασίες για την πεζογέφυρα Αγίου Κωνσταντίνου (φωτο)

Με διπλό αντικείμενο οι πιο πρόσφατες εργασίες του Μαΐου του 2026 για τη νέα πεζογέφυρα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η πρώτη, αφορούσε στην ολοκλήρωση της τοποθέτησης οπλισμών στο σώμα του ακροβάθρου. Δηλαδή, από την πλευρά του 2ου Δημοτικού Σχολείου, έγινε η εγκατάσταση για να τοποθετηθούν τα ακρόβαθρα της γέφυρας. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες και από την πλευρά της οδού Εθνικής Αντίστασης.

Επίσης, η εταιρεία που ανέλαβε το έργο (ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ) συνεχίζει και τον καθαρισμό της κοίτης του Ληθαίου ποταμού στη συγκεκριμένη περιοχή, από μπάζα και φερτά υλικά.

Από το γραφείο Τύπου