Αιφνίδιος θάνατος 62χρονου Τρικαλινού εκπαιδευτικού στην Καβάλα

Θλίψη επικρατεί στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων από τον αιφνίδιο θάνατο του Τρικαλινού εκπαιδευτικού Κώστα Δομουσιάρη, σε ηλικία 62 ετών.

Ο εκπαιδευτικός είχε μεταβεί με τη σύζυγό του στην Καβάλα για την εγκατάσταση του γιου του μετά την επιτυχία του στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Το βράδυ της περασμένης Τρίτης αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και παρά τις προσπάθειες της νοσηλεύτριας συζύγου να τον κρατήσει στη ζωή, δυστυχώς κατέληξε.

Ήταν δάσκαλος στο 28ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων στο Γαρδικάκι, ιδιαίτερα αγαπητός στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.

trikalaenimerosi.gr