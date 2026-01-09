Αιτήσεις για άδεια λειτουργίας από ακόμη πέντε μη κρατικά πανεπιστήμια

Νέες αιτήσεις για ίδρυση και λειτουργία από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-2027, μη κρατικών πανεπιστημίων ετοιμάζονται να κατατεθούν στο υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με την Καθημερινή (Απόστολος Λακασάς) πέντε ξένα ΑΕΙ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και δεν είχαν καταθέσει αίτηση πέρυσι, πρώτη χρονιά ίδρυσης και λειτουργίας παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ στη χώρα μας.

Ειδικότερα, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε χθεσινή συνέντευξή της στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ανέφερε ότι «έως τις 28 Φεβρουαρίου, όπως προβλέπουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, θα υποβληθούν οι νέες αιτήσεις.

Στελέχη του υπoυργείου Παιδείας διευκρίνισαν στην εφημερίδα ότι ο αριθμός που ανέφερε η κ. Ζαχαράκη περιλαμβάνει και ΑΕΙ που δεν είχαν υποβάλει αίτηση πέρυσι αλλά και ΑΕΙ που πέρυσι «κόπηκαν».

Ως προς τα πρώτα, ένα εξ αυτών θα είναι του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος – Deree, που έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να καταθέσει αίτηση με στόχο την έναρξη λειτουργίας του μη κρατικού ΑΕΙ εντός του 2026, σε συνεργασία με αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα καταθέσει αίτηση το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το ίδρυμα ήταν μεταξύ εκείνων τα οποία, μετά την ψήφιση του νόμου 5094 το 2024 για τη θεσμοθέτηση μη κρατικών ΑΕΙ, φέρεται να προετοιμάστηκαν για την ίδρυση παραρτήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, συζητήσεις γίνονται και με τρία πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας.

Την ίδια στιγμή, θα επανέλθουν ξένα ΑΕΙ που είχαν καταθέσει αίτηση πέρυσι αλλά «κόπηκαν» στην αξιολόγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Οι φάκελοι που δεν εξασφάλισαν άδεια είναι των βρετανικών πανεπιστημίων East London και Queen Margaret, τα οποία θα συνεργάζονταν με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, του London Metropolitan University σε συνεργασία με το City Unity College στην Αθήνα, του Πανεπιστημίου Derby που συνεργάζεται με το Mediterranean College, του Πανεπιστημίου West London σε συνεργασία με το ελληνικό κολέγιο BCA, του Πανεπιστημίου του Essex σε συνεργασία με το Aegean College, του γαλλικού Paris 13 – Sorbonne Paris Nord σε συνεργασία με το Ιnstitution d’ Etudes Francophones (IDEF) και του βρετανικού Greater Manchester σε συνεργασία με ελληνικό New York College. Βέβαια, δεν πρόκειται για νέα αίτηση αλλά για συμμόρφωση των ξένων ΑΕΙ επί των παρατηρήσεων που έκανε πέρυσι η ΕΘΑΑΕ αιτιολογώντας την απόρριψη της αίτησής τους.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι άδεια έλαβαν και ήδη λειτουργούν τα παραρτήματα του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, του Πανεπιστημίου του York, το οποίο συνεργάζεται στην Ελλάδα με το City College της Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Keele σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και του βρετανικού Open University σε συνεργασία με το Anatolia College της Θεσσαλονίκης.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Καθημερινή, Απόστολος Λακασάς)